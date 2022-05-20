«الإمارات للألمنيوم» تحصل على إعادة اعتماد مبادرة رعاية الألمنيوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إعادة اعتماد موقع الطويلة التابع لها وفق معيار الأداء الخاص بمبادرة رعاية الألمنيوم لقاء أدائها في مجال الاستدامة.

ومبادرة رعاية الألمنيوم هي منظمة عالمية غير ربحية تجمع تحت مظلتها أكبر الشركات العالمية الرائدة بقطاعات التعدين وسبك المعادن والمستخدمين النهائيين مثل أبل، ونسبرسو، والمنظمات غير الحكومية، وتهدف إلى مضاعفة مساهمة الألمنيوم في تحقيق الاستدامة. وتمثل معايير الأداء التي تحددها المبادرة المقياس الدولي لأداء الاستدامة في هذا القطاع.

كان موقع الطويلة التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول موقع يتم اعتماده وفقاً لمعيار الأداء الخاص بمبادرة رعاية الألمنيوم على مستوى المنطقة في العام 2019. وإن عملية إعادة الاعتماد مع تحقيق شروط «الامتثال الكامل» تعد الأولى من نوعها لمصهر ألمنيوم في الشرق الأوسط وذلك لعدم وجود حالات تتطلب التصحيح للاحتفاظ بالاعتماد.

,قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تمثّل شهادات الاعتماد من مبادرة رعاية الألمنيوم تأكيداً لعملائنا على التزام الشركة في مساعدتهم على تلبية توقعات المستهلكين المتزايدة في مجال المسؤولية البيئية، وسوف نعمل للحصول على الاعتماد لمواقع الشركة الأخرى أولاً، ثم سلاسل الإمداد ثانياً، بهدف حصول جميع المعادن والبوكسيت الذي ننتجه على اعتماد المبادرة».

وجاءت إعادة الاعتماد بعد تدقيق ميداني صارم ومستقل للأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركة في موقع الطويلة. وكانت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة مقرها في الشرق الأوسط تطلب الانضمام إلى مبادرة رعاية الألمنيوم في ديسمبر 2017.

والجدير بالذكر بأن موقع الطويلة التابع للشركة ينتج أكثر من 1.5 مليون طن من الألمنيوم سنوياً، وتستخدم خلايا الاختزال تقنية خاصة طورتها الشركة بنفسها في الدولة.

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