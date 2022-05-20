«ألفا ظبي» تستثمر 9.2 مليارات درهم بصندوق «ألفا ويف فينتشرز 2»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، إحدى أسرع الشركات القابضة الاستثمارية نمواً في الإمارات والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية التزامها باستثمار 9.2 مليارات درهم في صندوق رأس المال المخاطر «ألفا ويف فينتشرز 2» الذي أطلقته شركتا «شيميرا كابيتال» و«ألفا ويف جلوبال» مطلع العام الجاري.

ويتضمن إجمالي الالتزام مساهمة رأسمالية بقيمة 2.6 مليار درهم، والتزاماً رأسمالياً غير مسحوب بقيمة 6.6 مليارات درهم سيتم سحبها على امتداد فترة الاستثمار في الصندوق.

و«ألفا ويف فينتشرز 2» - الذي بدأ استثماراته بالفعل – هو صندوق عالمي للاستثمار في الشركات الخاصة متعددة الأطوار مع التركيز بصورة خاصة على الشركات النامية في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الخدمات المالية، وعلوم الحياة، والخدمات الإلكترونية للمستهلكين، وقطاع الأعمال التجارية للشركات (B2B).

ويتماشى التركيز الاستثماري للصندوق مع استراتيجية نمو «ألفا ظبي»، والتي تركز في جانب كبير منها على الاستثمار في التقنيات الابتكارية لدعم طموح الإمارات في خلق اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على التكنولوجيا ويعزز ثقافة الابتكار.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: «تتمحور استراتيجية نمو الشركة حول الاستثمار بالابتكار والتكنولوجيا، ونركز تحديداً على التقنيات التي ترسي تحولات جذرية باعتبارها وسيلة مهمة لتقدم مجموعة شركاتنا وتعزيز دورها بقطاعات عملها. وبصفتنا أحد أبرز مستثمري هذا الصندوق، يمكننا إبراز هذا الالتزام بالابتكار والتكنولوجيا والشركات النامية بالتوازي مع توسيع نطاق محفظتنا الاستثمارية».

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