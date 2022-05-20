غرفة دبي ومجلس تجار حتا يبحثان توحيد الجهود لتسريع النمو

المصدر: دبي - البيان

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عقدت غرفة تجارة دبي اجتماعاً افتراضياً أخيراً مع رئيس وأعضاء «مجلس تجار حتا»، الذي اعتمد تشكيله أخيراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لبحث التعاون المشترك، ومناقشة المبادرات والفعاليات والجهود التي ستنصب لتعزيز دور المجلس في تطبيق الخطة الشاملة لتطوير حتّا.

خطة شاملة

وتعتبر الخطة الشاملة لتطوير حتا المنبثقة عن خطة دبي الحضرية 2040، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جزءاً من رؤية سموه لتوفير سبل الدعم لرواد الأعمال المواطنين، وتعزيز دورهم في وضع وتطبيق الخطط التنموية. وتشرف غرفة تجارة دبي على مجلس تجار حتا.

حيث سيعمل المجلس الجديد تحت مظلة الغرفة، وسيستفيد من خبرات وجهود ومبادرات الغرفة ليوفر الدعم المطلوب للتجار المواطنين في منطقة حتا، ويسهم في إنشاء وإدارة المشاريع التنموية والسياحية بالمدينة ويلعب دوراً في تسريع مسيرة النمو بمنطقة حتا الحيوية. حضر الاجتماع حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي، ومانع أحمد الكعبي، رئيس مجلس تجار حتا.

وحسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة بالإضافة إلى أعضاء مجلس تجار حتا، حيث بحث الجانبان توحيد الجهود وتنسيقها لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير منطقة حتا بسواعد أبنائها.

وأشار بوعميم إلى أن الاجتماع الأول من مجلس تجار حتا كان إيجابياً جداً، ويشكل انطلاقة مهمة لمساهمة فعالة من المجلس في تطبيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير وتنمية حتا، معتبراً أن المجلس الجديد هو ثمرة رؤية القيادة الرشيدة في تفعيل دور المواطن في مسيرة التنمية.

ولفت إلى أن الغرفة ستسخر كل جهودها وخبراتها وشبكة علاقاتها ومبادراتها لتسهيل عمل مجلس تجار حتا، وإنجاح أهدافه، وتوفير بيئة محفزة ومثالية لنمو الأعمال في المنطقة، ما سينعكس إيجاباً على تعزيز تنافسية حتا وتجارها، وقدرة المدينة على استقطاب الاستثمارات وتطوير قطاعاتها الاقتصادية.

وقال مانع الكعبي، رئيس مجلس تجار حتا: منطقة حتا مقبلة على مشاريع وتطور كبير بمجالات كثيرة وعدة تشمل مجال البنية التحتية ومجال السياحة البيئية ومجالات الزراعة والأمن الغذائي ومجال التجارة وتنمية المشاريع. وبسب هذا الأمر، تبرز أهمية تشكيل مجلس تجار حتا لاستغلال هذه الفرص واستفادة المشاريع التجارية من التطور القادم الذي سيعم نفعه أهالي المنطقة وزائريها والمقيمين فيها.

وأضاف أن غرفة تجارة دبي تمتلك خبرات واسعة في دعم قطاع الأعمال، والترويج لإمارة دبي كوجهة اقتصادية عالمية، مشيراً إلى أن الاجتماع التنسيقي وضع أطراً جديدة للشراكة بين المجلس والغرفة، وأسهم في توحيد الرؤى والجهود لخدمة حتا وبيئة أعمالها.

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