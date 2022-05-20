جامايكا تستضيف مؤتمر ومعرض المناطق الحرة العالمية

المصدر: دبي - البيان

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التقى الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة المنظمة، إدموند بارتليت، وزير السياحة في جامايكا، لمناقشة ترتيبات المؤتمر والمعرض الدولي الثامن المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 17 يونيو في جامايكا.

وسينظم المؤتمر العالمي للمرة الأولى في جزر الكاريبي. وسيسلط الضوء على دور المناطق الحرة في تسهيل التجارة العالمية وتعزيز المرونة والاستدامة والازدهار في التجارة الإلكترونية. وسيجمع منظمات دولية ووفود حكومية من 100 دولة، بما في ذلك الأونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، المنظمة العالمية للنقل، وبنك التطوير الأمريكي.

تطورات واتجاهات

وقال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: «تستعرض النسخة الثامنة من المؤتمر والمعرض الدولي للمناطق الحرة، دور القيادات العالمية في مواكبة آخر التطورات والاتجاهات العالمية والمؤثرة في مجالات الأعمال والاستثمار والتجارة وصنع السياسات.

وذلك بهدف مواءمة التغيرات المتسارعة في العالم وانعكاساتها على سلاسل التجارة العالمية ودور المناطق الحرة الجوهري في تنمية وتنويع سبل استقطاب واستدامة حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستدامتها عبر المناطق الحرة».

وأشار إلى أن المؤتمر يعد منصة تفاعلية تكاملية لمناقشة مستقبل المناطق الحرة عالمية، إضافة إلى وعرض ملامح الاتجاهات المستقبلية التي تقودها الصناعات عالمياً. وأضاف: المؤتمر سيعزز دور المناطق الحرة في دفع وتسهيل التجارة العالمية.

وأكد أن منطقة البحر الكاريبي مهمة لمنظمة المناطق الحرة العالمية، وذلك لما تحمله من فرص داعمة وممكنة للنمو السريع. ويتماشى المحفل الدولي السنوي مع رؤية المنظمة والتي لاقت اعترافاً وثقةً دولية بدورها كأداة للتنمية والازدهار الاقتصادي والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

من جانبه، قال إدموند بارتليت: «يتيح تنظيم المؤتمر والمعرض في جامايكا للمتحدثين الدوليين وممارسي المناطق الحرة العالمية وصناع السياسات وممثلي الأعمال الآخرين الالتقاء وتبادل الأفكار حول كيفية جعل التجارة العالمية في المنطقة وبيئة الأعمال أكثر تكاملاً». وسينعقد المؤتمر والمعرض السنوي الثامن للمناطق الحرة تحت شعار «المناطق الحرة: الشريك الاستراتيجي للاستدامة والازدهار»، حيث سيتضمن خمس جلسات تفاعلية وشاملة حول المسار المستقبلي لمرونة سلسلة التوريد والتجارة الإلكترونية الشاملة.

وسيتم الإعلان على هامش الحدث عن إطلاق التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة (GASEZ) ؛ ووضع استراتيجية الموانئ الحرة من قبل المملكة المتحدة ؛ أول منظومة أعمال عالمية في آسيا والمحيط الهادئ من قبل الإقليمين؛ بالإضافة إلى الإطلاق العالمي لتقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد 2022.

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