عدد الناقلات العاملة بمطار دبي يتجاوز مستويات 2019

المصدر: دبي- بشار باغ- وام

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زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية جناح مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، في معرض المطارات بمركز دبي التجاري العالمي.

واطلع سموه على إنجازات المؤسسة وأوجه التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين للارتقاء بخدماتها الفنية، بالإضافة إلى خريطة طريق التطوير المستقبلي وتسريع التطلع إلى الأمام عبر الركائز الثلاث المتمثلة في الأشخاص والتكنولوجيا والتعاون الاستراتيجي.

مطار دبي

من ناحية أخرى، ارتفع عدد الناقلات العاملة في مطار دبي الدولي، متجاوزاً مستويات 2019 بنسبة 12.3% ليصل إلى 73 شركة طيران تسير رحلات إلى 193 وجهة حول العالم، مقارنة مع 65 ناقلة كانت تعمل في المطار قبل الجائحة وفقاً لجمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي.

وفي تصريحات صحفية على هامش معرض المطارات الذي اختتم فعالياته أمس، أشار الحاي إلى أن حركة الطيران الخاص شهدت نمواً بنسبة 350% في الأشهر الأخيرة مقارنة بـ 2020 بفضل زخم الفعاليات والمؤتمرات ونمو السياحة والأعمال، موضحاً أن حركة الطيران الخاص تواصل النمو مع ارتفاع الطلب في دولة الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص.

وأشار الحاي إلى أن نمو حركة السياحة والسفر وارتفاع الحجوزات لا سيما على الناقلات الوطنية أسهم في ارتفاع الأعداد المتوقعة للمسافرين خلال العام الجاري عبر مطار دبي الدولي من 52 مليون مسافر إلى أكثر من 58 مليون مسافر.

وذلك في ظل الأداء الإيجابي، الذي سجله المطار خلال الربع الأول وحجوزات الصيف، التي تبشر بموسم سياحي استثنائي منذ بداية الجائحة، مشيراً إلى أن تزايد الزخم في السفر سيسهم في محافظة مطار دبي على الصدارة العالمية في أعداد المسافرين الدوليين.

ولفت إلى أن «طيرن الإمارات» و«فلاي دبي» تعتبران المساهم الأكبر في حركة مطارات دبي، خاصة مع مواصلة هذه الناقلات تنفيذ خطتها التوسعية من خلال فتح وجهات جديده واستئناف رحلاتها إلى وجهاتها السابقة، الأمر الذي أسهم في تعزيز تسارع وتيرة التعافي في المطار لا سيما أن حصة فلاي دبي وطيران الإمارات تصل إلى كثر من 45% من إجمالي حركة السفر في المطار.

موضحاً أن حركة السفر عبر المطار استعادت جزءاً كبيراً من عافيتها، ومن المتوقع أن نصل لمستويات ما قبل الجائحة خلال العامين 2023 أو 2024 في حال استمر نشاط السفر كما هو عليه الوضع حالياً.

وأشار إلى أن الهند وتركيا وأمريكا وبريطانيا وألمانيا تعتبر من أهم الأسواق بالنسبة لمطارات دبي خلال الفترة الحالية.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي أن مشروع صيانة المدرج الشمالي يمضي وفق الجدول الزمني المخطط له، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات، التي تضمن سلاسة حركة السفر وتوفير أعلى مستويات الخدمة للمسافرين، وتم فتح المطاعم والمقاهي ومراكز التسوّق بكامل طاقتها في مطار آل مكتوم.

لافتاً إلى أن عملية لصيانة في المدرج الشمالي والتي تستمر لمدة 45 يوماً تأتي في إطار جهود مؤسسة مطارات دبي والتزامها المتواصل بتعزيز أمن وسلامة المسافرين، وتقديم تجربة سفر استثنائية، بما يتماشى مع مساعيها لرفع الطاقة الاستيعابية في مطار دبي الدولي، وأضاف:

إن مؤسسة مطارات دبي قدمت العديد من المحفزات للشركات التي نقلت رحلاتها إلى مطار آل مكتوم تتعلق بأسعار الخدمات، مشيراً إلى أن بعض الشركات تفضل البقاء والعمل من مطار آل مكتوم حتى بعد انتهاء عمليات الصيانة في المدرج.

مشاركة شرطة دبي

واختتمت القيادة العامة لشرطة دبي أمس مشاركتها في فعاليات الدورة السنوية الحادية والعشرين لمعرض المطارات 2022، حيث قدمت للمشاركين شرحاً حول خدمة «أمن المساكن» المتوفرة على تطبيقها على الهواتف الذكية، وعبر موقع شرطة دبي على شبكة الإنترنت العالمية.

وبينت شرطة دبي أن خدمة أمن المساكن هي خدمة أمنية وقائية لحماية منازل الجمهور أثناء قضائهم إجازاتهم داخل أو خارج الدولة أو خلال سفرهم لأي أسباب أخرى، مؤكدة أنه بإمكان أفراد الجمهور التسجيل في الخدمة عبر تطبيق شرطة دبي بطريقة سهلة، وذلك من خلال الدخول إلى التطبيق واختيار برنامج أمن المساكن ثم تسجيل البيانات، وتحديد موقع المنزل، والاطلاع على الشروط ثم الموافقة عليها، وتعبئة بياناته الخاصة كرقم الهوية والبريد الإلكتروني.

وحثت شرطة دبي المسافرين في الإجازات خلال فترة الصيف المقبلة بأهمية إيداع الأموال والمقتنيات الثمينة في البنوك أو نقلها إلى منزل قريب أو صديق موجود في الدولة، وتأمين بوابة المنزل الخارجية بحيث لا تكشف عن الوضع في الداخل، وضرورة إحكام إغلاق باب المنزل ونوافذه جيداً بأقفال يُفضل أن تكون إلكترونية صعبة الفتح، وعدم ترك أي شيء ثمين في مكان مكشوف.

وعرضت شرطة دبي عبر منصتها لزوار المعرض، الخدمات المتنوعة التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي عبر تطبيقها الذكي على متجري «أبل ستور» و«غوغل بلاي» وعبر الموقع الإلكتروني، والتي تسهم في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، كخدمة «الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة»، التي تمكن السائقين من الإبلاغ عن الحوادث من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى انتظار سيارة الشرطة، وخدمة الإبلاغ عن «الحوادث المرورية والحوادث المجهولة»، وخدمة «كلنا شرطة» للإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات المرورية، إلى جانب خدمة «عين الشرطة» الهادفة إلى مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة.

كما شهد المعرض تعرّف الجمهور على المهام التي تقوم بها إدارة التفتيش الأمني K9 في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، من خلال استخدام الكلاب البوليسية المُدربة في الكشف عن الجرائم، وتوفير أعلى معدلات الأمن والأمان للمجتمع، والمساهمة في التأكد من سلامة الكثير من المواقع والأماكن والفعاليات، إلى جانب الدور المجتمعي من خلال مشاركة الكلاب البوليسية في تقديم عروض في الفعاليات المختلفة.

اختتام ناجح

واختتمت بنجاح أعمال الدورة الحادية والعشرين لمعرض المطارات الذي حظي باستجابة فاقت التوقعات من أوساط الصناعة، وقررت غالبية العارضين المشاركة في دورة العام المقبل التي تقام في مايو 2023.

وقال العارضون والمشاركون إن المعرض شكل فرصة للقاء وإبرام الصفقات التي أعطت زخماً قوياً لصناعة المطارات العالمية، وذاك في ظل معدلات نمو عالية حققتها حركة المسافرين حول العالم خلال الأشهر الست الماضية، وقد أقيم المعرض في واقع الحال وسط مؤشرات واضحة على انتعاش النمو في صناعة الطيران.

وركز المعرض الذي نظمته شركة آر إكس غلوبال -ريد اكسبيشنز - والذي يعتبر أضخم منصة أعمال بينية لصناعة المطارات في العالم، بشدة على الاستدامة لمساعدة صناعة الطيران في تحقيق صناعة مطارات أكثر استدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية عاماً بعد عام.

استجابة

وتم في المعرض عرض منتجات وخدمات أكثر من 150 عارضا من أكثر من 20 دولة، إضافة إلى تجاوز عدد الزوار عتبة 5,000 زائر وخبير في صناعة الطيران، وقالت الجهة المنظمة إنه كان هناك 100 مشتري مستضاف و33 جهة من 18 دولة، حيث عمل المعرض على تسهيل 3,556 اجتماع عمل.

وقال فراس أبو لطيف، مدير المعرض في شركة آر إكس غلوبال- ريد إكزبيشنز: فاقت المشاركة والاستجابة من العارضين من جميع أنحاء العالم كل توقعاتنا، لا سيما في ظل تنظيم هذا المعرض بعد التعطيل، الذي واجهته صناعة الطيران نتيجة الجائحة، على أن ما يثلج الصدر أن غالبية العارضين والمشاركين قد أكدوا مشاركتهم في دورة العام 2023 من معرض المطارات، حيث نتوقع مشاركة أكبر بكثير في العام المقبل مع تعافي صناعة الطيران بالكامل.

مشاريع مشتركة

وأفاد المشاركون أنهم تمكنوا من استكشاف أوجه للتعاون ومشاريع مشتركة، في حين وقعت العديد من الشركات صفقات كبيرة مع شركاء محتملين، وعبر العارضون والمشاركون عن كبير رضاهم مع تلقيهم لاستجابة كبيرة من باقي المشاركين وأصحاب المصلحة، الأمر الذي يمكن أن يترجم إلى فرص تعاون مستقبلي وتعزيز لعلاقات العمل.

وقال خالد أحمد، كبير الاختصاصيين في شركة الطيران السعودية: إن المعرض كان رائعاً وقد مكنه من التواصل مع العديد من البائعين للمنتجات الجديدة، الأمر الذي سيساعدنا في المستقبل على تعزيز الأعمال والخدمات.

وأعلنت شركة دي تي بي وشركة ادفيز عن الدخول في شراكة استراتيجية تجمع بين الخبرة الإقليمية والنظم الرائدة لعمليات المطارات، التي توفرها دي تي بي، مع الحلول الرائدة التي توفرها ادفيز في مجال المناولة الأرضية وإنترنت الأشياء، وذلك بهدف تعزيز الرقمنة وتحسين كفاءة ساحات المطارات في المنطقة، وقال عبد الرزاق ميقاتي، المدير العام لشركة دي تي بي: نحن سعداء للغاية بأن معرض المطارات كان المكان الذي أنجزنا فيه صفقتنا.

إيطاليا

وقال محمد صلاح، المحلل التجاري في وكالة التجارة الإيطالية، إن 28 شركة من إيطاليا شاركت في المعرض، وأبلغت عن توقيع صفقات مع نظيراتها من كافة قطاعات صناعة الطيران.

وقال ماركوس فوغلر، مدير المبيعات في شركة تريبل ايربورت ايكويبمنت الألمانية، إن دورة العام 2022 كانت أفضل بكثير من الدورة التي سبقت كوفيد، وأضاف: نحن نشارك في هذا المعرض منذ سنوات عديدة، وقد كان لدينا هذه المرة عدد من الاجتماعات والاستفسارات فاق الدورات السابقة، فيما ساعدنا حضور هذا المعرض على إعادة الاتصال بعملائنا الحاليين والحصول على عملاء جدد.

وقال روهيت نامبيار، مدير تطوير الأعمال بشركة تيلي نيتوركس انترناشونال، والذي شارك في دورتين سابقتين من دورات المعرض، إنه وجد المعرض استثنائياً هذه المرة، وعقدنا عدة اجتماعات نأمل أن تعود بالفائدة على أعمالنا.

ساحة إلكترونية

وكان من أبرز الفعاليات منطقة استدامة حملت تسمية «ساحة المطار الإلكترونية»، والتي تم تنظيمها بالشراكة مع وكالة دبي الوطنية للسفر الجوي لعرض احدث ابتكارات مصنعي معدات الدعم الأرضي الكهربائية/‏‏ الهجينة ومعدات المناولة الأرضية.

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