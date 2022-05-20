تراجع الأسهم المحلية.. والسيولة تتجاوز 2 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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هبطت الأسهم المحلية بنحو طفيف في ختام جلسة أمس، مقتفية أثر معظم الأسواق العربية ومتأثرة بالتراجع الذي شهدته أغلب الأسهم العالمية بنهاية جلسة الأربعاء.

وعكس مؤشر سوق أبوظبي اتجاه الصعود الذي بدأه ليتخطى مستوى 10 آلاف نقطة في التداولات الصباحية قبل أن يتراجع ويغلق عند 9815 نقطة، بينما تماسك سوق دبي مع تعرض أسهمه لعمليات بيع ليغلق عند 3390 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2 مليار درهم، منها 1.6 مليار درهم بأبوظبي و446 مليوناً بدبي. وجرى التداول على نحو 363 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 137 مليون سهم في دبي ونحو 226 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 22074 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي 1.36% ليغلق عند 3390 نقطة. وتراجعت أسهم قطاع العقار 0.59% مع نزول «إعمار للتطوير» 0.2% و«إعمار العقارية» 0.5% و«ديار» 2.7% و«الاتحاد العقارية»2%. وهبط قطاع البنوك 1%. كما هبط قطاع الاستثمار 2.3%. وتراجع قطاع النقل 3%.

وتراجعت أسهم قطاعات الاتصالات 1.6% والخدمات 0.65% والتأمين 1% والسلع 3.7%، وقطاع المرافق العامة 1.9% وتراجع «ديوا» 1.9%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً نحو 159 مليون درهم، ثم «ديوا» 79 مليوناً، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6%

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.6% ليغلق عند 9815 نقطة. وفي قطاع العقار تراجع «الدار» 3%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.3%.

وفي القطاع المالي والبنوك صعد «العالمية القابضة» 1.4%، بينما نزل «أبوظبي الإسلامي» 4% و«أبوظبي التجاري» 4.7% و«أبوظبي الأول» 2%. وفي قطاع الطاقة هبط سهم «أدنوك للتوزيع» 0.9 % و«دانة غاز» 2.5% و«أدنوك للحفر» 2.7%. وفي قطاع الاتصالات، صعد سهم «اتصالات» 0.9%، فيما تراجع «الياه سات» 0.38%.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «العالمية القابضة» جاذباً نحو 370 مليون درهم.

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