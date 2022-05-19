دورة تدريبية افتراضية حول القرصنة الأخلاقية واختبارات الاختراق

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أكسون تكنولوجيز، المزود لحلول أمن المعلومات ومقرها الإمارات، إطلاق دورة مباشرة عبر الإنترنت حول القرصنة الأخلاقية للشبكات واختبار الاختراق، وهي دورة افتراضية تستمر من 1 إلى 22 يونيو 2022.

وقال هادي حصن، الرئيس التنفيذي لدى أكسون تكنولوجيز: يشهد الأمن السيبراني تطورات متسارعة في كل لحظة ولا بد من مواكبة المستجدات في المجال من خلال الاستعانة بالخبراء المختصين والمتمرسين ممن يعملون على تحديث معرفتهم وتعزيز مهاراتهم باستمرار في ظل التقنيات والتوجهات الجديدة. صممت هذه الدورة للعاملين في مجال تقنية المعلومات ممن يتطلعون إلى تطوير مسارهم المهني والارتقاء بمؤسساتهم.

والدورة مفتوحة أمام كافة المهتمين بتطوير مهاراتهم في أمن الشبكات وتحديث معارفهم في القطاع، حيث تدمج بين الجانب النظري والأنشطة العملية وتنقسم إلى 10 وحدات تشكّل تجربة تعليمية متكاملة. ولا يقتصر الأمر على النظريات المتعلقة بنقاط الضعف وكيفية استغلالها. ويتعلم المشاركون كذلك كافة الجوانب العملية الدقيقة لمعرفة كلمات المرور واختراق الشبكات اللاسلكية وكيفية بناء ملف المعلومات الخاص بالهدف وإجراء المسح المتقدم للشبكات وأساليب تقييم نقاط الضعف، إلى جانب كيفية استغلال الثغرات في الأنظمة بشكل فعال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز