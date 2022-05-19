«دناتا» تستبدل كافة المركبات والمعدات بوحدات كهربائية لتعزيز الاستدامة

المصدر: دبي – وام

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تعمل وكالة دبي الوطنية للسفر الجوي «دناتا» المزود العالمي للخدمات الأرضية لمناولة الطائرات وخدمات الشحن والسفر وتموين الرحلات في خمس قارات، والتي تعد جزءاً من طيران الإمارات والمجموعة على دفع الاستدامة لأعلى درجاتها مع استهدافها استبدال كافة مركبات ووحدات الديزل ومعدات الدعم الأرضي خاصتها بأخرى كهربائية في مسعى منها لكي تصبح محايدة للكربون ولخفض التكلفة العامة وتكلفة الصيانة.

وقامت دناتا في الدورة الحادية والعشرين من معرض المطارات المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي بإنشاء منطقة استدامة حملت تسمية «ساحة المطار الإلكترونية»، ما يوفر الفرصة لمصنعي معدات الدعم الأرضي الكهربائية/الهجينة ومعدات المناولة الأرضية لعرض أحدث ابتكاراتهم.

وقال رائد يونس نائب الرئيس في دولة الإمارات والمدير الإقليمي لشؤون تطوير الأعمال في دناتا، إن «خفض البصمة الكربونية يمثل هدفاً رئيسياً لدناتا بوصفها المزود الرائد عالمياً للخدمات الجوية وخدمات السفر في 129 مطاراً ونتوقع انضمام العارضين من كافة أرجاء العالم إلى هذه الجهود بما يكفل استدامة عملياتهم ويضمن مستقبلاً أفضل».

وأوضح أن في مطار دبي ومطار جبل علي حوالي 30 ألف وحدة من المعدات بما في ذلك على سبيل المثال من عربات مزودة بمحركات وأخرى غير مزودة بمحركات و124 سيارة هجينة وآلاف الجرارات وبدأت دناتا في استبدال هذه المعدات بأخرى كهربائية، علاوة على استكشاف إمكانية تحويل الجرارات الثقيلة عالية التأدية بوحدات كهربائية.

وأضاف: نحاول التشجيع على الاستدامة في مسعى يهدف فقط للتأكد من أن لدينا عالماً أكثر اخضراراً من خلال الحد من انبعاثات الكربون وعمليات الصيانة، ولو نظرنا لمناولة البضائع من منظور المعدات لوجدنا أننا نبحث عن خيارات كهربائية في سعينا نحو دفع كافة المطارات التي نديرها إلى بيئة مستدامة.

ومن جهته ذكر جوريك غرذسك مدير المبيعات والخدمات في فرع الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لشركة تي أل دي التي تعرض منتجاتها في معرض المطارات، «أن معدات الدعم الأرضي الكهربائية بالكامل تمثل دون أي شك الاتجاه الذي تصبو إليه الصناعة».

وتضمنت قائمة العارضين في ساحة المطار الإلكترونية شركات مثل كوبوس اندستريز التي تعرض حافلة كهربائية لتقديم الخدمات في المطارات وكالمار موتورز الشركة السويدية الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا مناولة الطائرات دون قضبان جر وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية والهجينة وغيرها.

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