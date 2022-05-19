728 مليون درهم التصرفات العقارية بعجمان في أبريل

المصدر: عجمان- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر التقرير العقاري الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري استقرار أداء السوق العقاري في عجمان، حيث سجلت الدائرة 675 تصرفاً عقارياً، خلال شهر أبريل بقيمة إجمالية، بلغت 728 مليون درهم.

وقدر إجمالي حجم التداولات بـ 512 مليون درهم، فيما شهد حي «الرقايب 2» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 40 مليون درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن السوق العقاري في عجمان حافظ على جاذبيته في أوساط المستثمرين بالنظر لعوامل الجذب المتعددة، التي تتميز بها الإمارة لا سيما البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المتميز والمشاريع العقارية العصرية، التي تلبي مختلف احتياجات ومتطلبات المستثمرين.

وذكر أن الدائرة سجلت 113 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 174 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 40 مليون درهم في منطقة «الجرف 2»، وتصدر حي «الياسمين» قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه «الزاهية» و«المنامة 14»، كما تصدر مشروع «برج الكورنيش» قائمة المشاريع الأكثر تداولاً متقدماً على مشروعي «برج اللافندر»، و«أبراج الهورايزون ب».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز