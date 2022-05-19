باناسونيك: السوق الإماراتي قوي والمستهلكون أكثر توجهاً نحو منتجات العافية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّد مسؤولون في شركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق نظرتهم «الإيجابية جداً» لسوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات مؤكدين أن أسواق الدولة جيدة جداً ولم تتأثر كما حدث في أسواق عالمية أخرى، لافتين إلى أن تفاؤل المستهلكين صحي وقوي.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الإقليمي الذي عقدته الشركة في دبي للكشف عن شعار علامتها العالمي الجديد «رفاهية مطلقة لحياة عالية الجودة»، أكدت خلاله التزامها برفاهية المستهلكين ومتابعة جهود التوسع في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصاً مع تحول المستهلك في الإمارات بشكل أكبر نحو المنتجات التي تدعم العافية والصحة العامة.

وأضاف المسؤولون في المؤتمر الصحفي أن البيانات التي تصل للشركة شهرياً من الموزعين تشير بوضوح إلى أداء قوي في معظم الشرائح في الدولة خصوصاً المرتبطة منها بقطاع العافية والمنتجات المنزلية التي تدعم الصحة والسلامة، مشيرين إلى أن الشركة ستستمر في التركيز على توفير المنتجات التي تساهم في جعل الحياة أكثر سهولة وأماناً وصحة ورفاهية للمستهلكين، ومساعدتهم على تعزيز جودة حياتهم.

وتركز باناسونيك على توسيع حصتها في السوق الإقليمية لمواكبة مستويات الطلب المتنامية، عن طريق توفير حلول تساهم في نشر أجواء أكثر صحةً وراحة في المنازل والشركات والمساحات العامة. وشارك في المؤتمر أكثر من 190 شريكا من أكثر من 24 دولة وجهة إعلامية، وجرى خلاله الكشف عن خطط باناسونيك للسنة المالية الجديدة وأبرز إنجازاتها في عام 2021.

وسجلت الأدوات والتجهيزات الصغيرة والكبيرة من باناسونيك نمواً بنسبة %119، مقارنة بالعام 2020 في حين حققت شريحة الأعمال المباشرة مع الشركات نمواً بنسبة 106%

وحمل المؤتمر عنوان «رفاهية أفضل لحياة أفضل»، وركز على تحقيق التوازن والرفاهية للجميع من خلال تعزيز مستويات الصحة والنظافة.

وسلّطت الفعالية الضوء على بعضٍ من المنتجات الجديدة المتفردة التي تضم تشكيلة من التقنيات الفائقة والتميّز الياباني مُنقطع النظير. وكانت مُكيّفات الهواء Nanoe-X إحدى أبرز الحلول المبتكرة المعروضة، والتي تتميّز بقُدرتها على القضاء على الكائنات الدقيقة المُسببة للأمراض مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات وغيرها من المواد المُسببة للحساسية.

ولا تقتصر مهمة مُكيّفات الهواء الرائدة هذه على وظائف تبريد وتدفئة المناطق المُحيطة فحسب، بل تعمل أيضاً على تنظيف الهواء داخل الغُرف وتوفير حماية على مدار الساعة للحفاظ على غُرف المعيشة نضرة ونظيفة، بما يعود بالفائدة على العملاء ويُعزز من صحّة حياتهم.

وتميز خلال الفعالية أيضاً حلُّ Ziaino الرائد لتنظيف الهواء، والذي يعتمد على الدرجة العالية من التعقيم وإزالة الروائح التي يُوفرها هيبوكلوريت الصوديوم لتطهير المنطقة بكلّ كفاءة. ويُعد الجهاز الحلَّ الأمثل لتعزيز الصحة في مُختلف المواقع، بما في ذلك المطاعم والفنادق والمستشفيات والعيادات والمختبرات ودور المُسنين والمدارس والمكاتب ومتاجر الحيوانات الأليفة والأندية الرياضية ومراكز التسوق.

وإلى جانب ذلك، ركّزت العلامة أيضاً على مجالات التغذية ونظافة الغذاء، وذلك من خلال سلسلة ثلاجات Nutri TaFreez الحديثة، والتي تتميز بتقنية التجميد السريع المُخصصة للحفاظ على العناصر الغذائية في اللحوم المُخزّنة في حجرة التجميد. وفي إطار مساعيها لتعزيز صحة العملاء وجودة حياتهم، تُشجع باناسونيك عملاءها على الطهي في المنزل من خلال تزويدهم بأحدث مستلزمات المطابخ، مثل العجانة وصلت الخبز وغيرها الكثير من الأجهزة الكفيلة بالارتقاء بتجربة الطهي.

وطرحت الشركة خلال الفعالية أيضاً أحدث «حلول المستأجرين» الخاصة بها، والذي يهدف إلى تعزيز مستويات الصحة والسلامة والراحة التي يُقدمها كلٌّ من حلّ IPRO’s AI Occupancy Detection ولوحة التحكم Wall-I المدعومة بتقنية إنترنت الأشياء. ويُساعد هذا الحلٌّ الرائد العملاء على التحقق من مستويات الازدحام في المناطق المشتركة ضمن المساحات الخاصة أو العامة في خُطوة تهدف إلى تعزيز مستوى الصحة في البيئات المُغلقة.

وخلال حديثه في الفعالية، قال هيرويوكي شيبوتاني، المدير الإداري في باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق: «نحن ملتزمون بتقديم مساهمات لتحسين الحياة اليومية من خلال طرح حلول تواكب التطورات وتجعل الحياة أسهل وأكثر راحة.

كما نواصل جهودنا لتوفير حلولٍ تلبي الطلب المتنامي على جوانب الصحة والنظافة والرفاهية في عالم ما بعد كوفيد. ونهدف للتحول إلى علامة تحافظ على قربها من عملائها وتحظى بدعم المجتمعات، من خلال مواجهة المشكلات الحالية والمستقبلية التي تواجههم. وتتمثل إحدى الطرق التي نسعى من خلالها إلى إنجاز هذا الهدف في الوصول إلى مجتمع مثالي يتمتع بالثراء المادي والمعنوي، وهو مسعىً حدده مؤسس باناسونيك كونوسوكي ماتسوشيتا، ويستند إليه شعارنا العالمي الجديد».

وطبقت باناسونيك هيكلية الشركة القابضة منذ أبريل 2022، بهدف رفع مستوى التنافسية في العديد من القطاعات التي تعمل ضمنها، مثل السيارات والتصنيع والمنازل والمدن الذكية وسلاسل التوريد وغيرها.

وتعيد العلامة، في إطار هذا التحول الهيكلي، تركيز جهودها لتعزيز الاستدامة في منشآتها، إلى جانب البحث وتطوير منتجات فعالة من حيث استهلاك الطاقة للوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050. وتعمل باناسونيك على تحقيق هذا الهدف من خلال مبادرة تأثير باناسونيك الأخضر الرامية للوصول إلى بيئة عالمية مستدامة.

وأكد شيبوتاني على التزام العلامة بالمنطقة، وقال: «تشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً مستداماً في قطاعات مختلفة. ونسعى إلى مواكبة مسيرة النمو هذه وتعديل استراتيجياتنا لتقديم أوسع محفظة منتجات ممكنة على امتداد شرائح المستهلكين والشركات بهدف ضمان تلبية مستويات الطلب الإقليمي. ونعمل على إطلاق حملات تسويقية مكثفة لتجديد حضور علامتنا».

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