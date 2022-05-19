تكريم تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية من الجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية

المصدر: دبي- البيان

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كرمت الجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية SHRM هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية متمثلة في إدارة الموارد البشرية، وذلك لنجاحها في تأسيس وإنشاء برنامج مهني تخصصي للخريجين الجدد في مجال الموارد البشرية، وهو البرنامج الأول من نوعه إقليمياً.

ويمتاز (البرنامج المهني التأسيسي في الموارد البشرية) Foundational Human Resources Practitioner Certificate Program بأنه يركز على بناء المهارات اللازمة لإدارة الكفاءات البشرية باعتبارها رأس مال أي مؤسسة تسعى لتحقيق التميّز والريادة.

ويعمل البرنامج الجديد على تطوير 8 كفاءات سلوكية، و14 كفاءة فنية لدى المشاركين، بهدف بناء المهارات لدى الموظفين لأداء دور احترافي فعّال في إدارة الموارد البشرية، ويكمله مشروع عملي، من شأنه أن يسهم في التقييم النهائي ووضع خريطة طريق لخطة التنمية الفردية (IDP).

بناء الكوادر

وقال محمد مرخان الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة: «ينبع اهتمامنا بهذا البرنامج من حرصنا على بناء كوادرنا البشرية وتعزيز بيئة العمل، بما يخدم أهداف الهيئة بأن تكون من الجهات الأكثر ريادة وتميّزاً في إدارة الكفاءات البشرية.

نحن اليوم نقف على أعتاب عصر جديد يتسم بمفاهيم جديدة وكفاءات ومهارات جديدة، وفي ضوء سرعة المتغيرات، التي يمتاز بها عصرها الراهن، تدعو الحاجة إلى التحلي بالمعارف اللازمة في إدارة الموارد البشرية، تلك المعارف المستندة إلى استشراف المستقبل والاستعداد له. ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نؤمن أن سرّ نجاحنا يكمن في كفاءاتنا المواطنة.

وبالتالي نعمل على تطويرها والاعتناء بها، لتكون أكثر تأهيلاً للاستحقاقات المقبلة».

وأضاف: «نعمل في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على توفير بيئة عمل تشجّع وتمكّن الموظفين من أداء مهامهم بشكل سلس ومبتكر، ضمن أجواء من التفاعل والتعاون، حيث تقوم الهيئة بتحفيز موظفيها على التطوّر وتحقيق طموحاتهم، من خلال إشراكهم في برامج تدريبية تخصصية وتواصلهم مع أفضل الكفاءات المحلية والعالمية».

يُذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية كانت قد وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية «SHRM» بهدف تمكين المواهب والكفاءات في الهيئة، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير قدرات الموارد البشرية وتنميتها، بما يدعم منظومة العمل.

وتأتي الاتفاقية في سياق جهود الهيئة لتوفير مختلف سبل الدعم لفرق العمل وتطويرها، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للهيئة في العديد من المجالات، التي تشمل اكتساب المهارات الجديدة وتعزيز أساليب إدارة المشاريع والمبادرات، وفق أفضل الممارسات والأساليب العالمية.

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