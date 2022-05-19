«شنايدر إلكتريك» ضمن أفضل بيئات العمل في الخليج

المصدر: دبي- البيان

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اختيرت «شنايدر إلكتريك»، الشركة الرائدة عالمياً في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، ضمن أفضل بيئات العمل لعام 2022 في دول مجلس التعاون بحسب تصنيف مؤسسة Great Place to Work Institute للمرة الأولى في تاريخ الشركة، وتعكس الجائزة الأهمية، التي توليها الشركة للتطور الوظيفي لكوادرها، وتعزيز سعادتهم وإبداعهم، وبناء ثقافة مؤسسية متميزة قائمة على الاحترام وأفضل الممارسات.

ويأتي التكريم من قبل المؤسسة العالمية، التي استطلعت على مدى 30 عاماً آراء أكثر من 100 مليون موظف حول العالم منذ إنشائها عام 1992، تقديراً لالتزام «شنايدر إلكتريك» بتعزيز رفاه الموظفين وسلامتهم ومهاراتهم الرقمية وإنتاجيتهم وتمكينهم، إضافة إلى ترسيخ نموهم الشخصي والمهني.

وتسلمت «شنايدر إلكتريك» الجائزة خلال القمة الأولى للابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي أقيمت في دبي 18 – 19 مايو 2022 للتعرف على توجهات المستقبل المستدام، وتعد هذه المرة الأولى، التي تفوز بها أعمال الشركة في الخليج بالجائزة، الأمر الذي يؤكد الجاذبية المتزايدة للمنطقة كوجهة عالمية للعمل.

جذب المهنيين

وقالت نتاليا كسينا، نائب الرئيس للموارد البشرية في منطقة الخليج لدى شنايدر إلكتريك: «نفخر بفوزنا بالجائزة، التي تأتي تكريماً لجهودنا المتواصلة في تأسيس ثقافة عمل تشمل الجميع وتحتفي بالتنوع وتجذب المهنيين ذوي المهارات العالية، الذين يسهمون في تعزيز تقدم الشركة. كما تعكس الجائزة التزامنا المتواصل بتكوين بيئة عمل مرنة وحيوية وشفافة تستند إلى قيم الثقة والتعاون والإبداع».

وأضافت: «سعدنا بتلقي الجائزة خلال قمة الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تقام حضورياً للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد، ونؤمن بأن المستقبل لدينا سيرتكز على الاستدامة والرقمنة وسيمنحنا فرصة تقديم بيئة العمل المتميزة لدى شنايدر إلكتريك أمام جميع المهتمين بقضايا الاستدامة وإدارة الطاقة».

هدف استراتيجي

وقال إبراهيم مغربل، العضو المنتدب لمؤسسة «غريت بليس تو وورك- الشرق الأوسط» في منطقة الخليج: «سعداء بانضمام شركة شنايدر إلكتريك إلى أسرتنا المتنامية المتميزة. أساس أي شركة ناجحة هو كوادرها، وتعد شنايدر إلكتريك مكاناً مثالياً للعمل لتقديرهم لموظفيهم وتوفير بيئة عمل نزيهة وشفافة تمكنهم من تقديم الأفضل، وهذا جوهر الجائزة التي حصدوها».

وأضاف مغربل: «لطالما كانت شنايدر إلكتريك في صدارة الشركات المبتكرة. وهذه الجائزة دليل على أن الابتكار هدف استراتيجي للشركة ومكوّن أساسي في توفير مكان رائع للعمل مع التركيز بشكل أكبر على الموظفين».

وتم اختيار «شنايدر إلكتريك» مطلع العام الحالي ضمن قائمة لينكد إن لأفضل الشركات في دولة الإمارات، إلى جانب شركات منها «ماجد الفطيم»، و«مبادلة»، و«أتش أس بي سي»، و«أمازون»، و«لوريال».

يذكر أن قمة الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا أقيمت للعام الخامس، وتعد الفعالية الرئيسية لشركة شنايدر إلكتريك، حيث استقطبت القمة الهجينة أكثر من 5000 مشارك، ووفرت منصة رقمية تفاعلية للجميع في أي مكان، إضافة إلى إتاحة الفرصة لحضور ما يزيد على 50 جلسة وكلمة وعرضاً تقديمياً من قادة الأعمال وصنّاع السياسات.

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