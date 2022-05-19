«تايرا بانكس» تشارك في الجلسات الحوارية لبرنامج «آكسس أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد عارضة الأزياء ورائدة الأعمال «تايرا بانكس» لزيارة أبوظبي في وقت لاحق من هذا الشهر كجزء من وفد Women of Web3 الذي يستضيفه برنامج «آكسس أبوظبي» الذي تنظمه شركة «مافن غلوبال آكسس» بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف توفير الدعم للسيدات من مختلف شرائح المجتمع غير المدعومة لتوسيع وتطوير أعمالهم في أبوظبي.

وتتصدر زيارة تايرا بانكس الجلسة الافتتاحية لبرنامج «آكسس غرانتد» (Access Granted)، التي تقام في قاعة فندق روتانا السعديات يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، مع عدد محدود من التذاكر المتاحة للجمهور.

وتنضم بانكس إلى محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وهي الجهة الحكومية المشرفة على أنشطة مكتب أبوظبي للاستثمار، للتحدث عن مسيرتها في عالم ريادة الأعمال وآفاقها المستقبلة، أمام حشد يضم أعضاء من مجتمع الأعمال وطلاب إدارة أعمال وصناع القرارات والمؤثرين. كما سيتطرق النقاش إلى الفرص التي توفرها إمارة أبوظبي للأعمال المملوكة لسيدات.

ويوفر برنامج «آكسس غرانتد» نظرة متعمقة على الحنكة التجارية لواحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم على الإطلاق، والتي أصبحت الآن رائدة في مجال الإعلام والأعمال، مع محفظة أعمال تضم شركة الإنتاج Bankable Productions الحائزة على جائزة «إيمي».

حلول مبتكرة

وقال محمد علي الشرفاء، الذي يعد من الشخصيات الريادية على جبهة تعزيز تنوع الأعمال في أبوظبي: «نحن نتطلع إلى الترحيب بالسيدة تايرا بانكس ووفد Women of Web 3 في أبوظبي، انطلاقاً من رؤيتنا لدعم قادة الأعمال الطموحين، بما يمكّنهم من تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتصدير والتطبيق في مختلف أنحاء العالم.

وحري بنا الإشارة إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار ملتزم بدعم الشركات التي تسعى للنمو في الإمارة وانطلاقاً منها، من خلال الفرص الغنية التي تتيحها الإمارة للأعمال المبتكرة. ويوفر برنامج»آكسس أبوظبي«لرواد الأعمال من مختلف الخلفيات والقطاعات بوابة مهمة إلى منظومة داعمة يمكنهم من خلالها توسيع أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط».

وتم إطلاق SMiZE Cream بنجاح عام 2021 كعلامة تجارية فاخرة لنوع من المثلجات الذي لا يقتصر تميزه على الطعم الرائع، بل يتمتع أيضاً بالتصميم الملفت لأكواب المثلجات. كما تعمل العلامة التجارية على استخدام الواقع المعزز في عبواتها، وتشجع على السعي لتحقيق الأحلام والطموحات.

وستقوم تايرا بالتطرق إلى الفرص والتحديات التي تواجه النساء في مجال الأعمال والتكنولوجيا، وستتحدث عن خططها لدمج مفهوم الويب 3.0، أو مستقبل الشبكة العنكبوتية، في نموذج أعمالها.

وجهة رائعة

وقالت تايرا: «تعد الإمارات العربية المتحدة وجهة رائعة في مجال الاستثمار في الابتكار، وأنا آتي إلى هنا اليوم مصحوبة برؤية عالمية لعلامة SMiZE Cream.

ولذلك فإنني في غاية السعادة لتواجدي في أبوظبي للحديث عن تجربتي في مجال ريادة الأعمال، واستكشاف ما يمكن أن تقدمه أبوظبي لتكون جزءاً مهماً من الفصل التالي لمسيرة النجاح المشوقة هذه. ويعلم الكثيرون بأني أعشق هذه المنطقة، وكلي حماسة للاستفادة من الفرص الهائلة التي توفرها لتعزيز علامتي التجارية في هذا المنطقة ومنها».

كما يتضمن برنامج «آكسس غرانتد» الذي يقام في 26 مايو الجاري مشاركة وفد Women of Web3، وهو وفد نسائي بالكامل من رائدات الأعمال في مجال العملات المشفرة والبلوك تشين وغيرهن من رائدات الأعمال في مجالات الويب 3.0. وسيناقش الوفد التحديات والفرص ومستقبل هذا القطاع، حيث إن 5-7٪ فقط من جميع مستخدمي العملات المشفرة هم من النساء، بينما تبلغ نسبة المرأة من العاملين في مجال تقنية البلوك تشين 12٪ فقط.

ويضم الوفد كلاً من ساندي كارتر، النائب الأول للرئيس ورئيسة القناة لدى Unstoppable Domains ؛ وأولينكا أودينيران، مؤسسة ورئيسة مجلس البلوك تشين للنساء من ذوي البشرة السمراء؛ كاثي وو، مديرة علاقات المستثمرين في شركة Multicoin Capital ؛ جينيفيف بوس، الشريكة المؤسسة ورئيسة قسم الإيرادات في Poplar ؛ وليزا ماير، مؤسسة شركةBoss Beauties ..

وجانيس تايلور، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة EQ Exchange، الذين سيناقشون المعوقات التي تحد من تعزيز مشاركة النساء في هذه المجالات، بالإضافة إلى الموارد والاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في دعم توجه النساء نحو هذه المجالات والازدهار فيها.

وسيجتمع الوفد في سياق سعيه لاستكشاف فرص توسيع الأعمال في أبوظبي، من 24 إلى 26 الجاري، مع قادة أعمال في العملات المشفرة والبلوك تشين والويب 3.0 وأهم مقدمي خدمات إعداد وتأسيس الشركات في الإمارة.

وهناك المزيد من التفاصيل حول كيفية الحصول على تذاكر المشاركة في برنامج «آكسس غرانتد» Access Granted على الحساب الرسمي لبرنامج آكسس أبوظبي (@Access_AbuDhabi)، والحساب الرسمي لمكتب أبوظبي للاستثمار (@investinabudhabi) على إنستغرام.

وتم إطلاق برنامج «آكسس أبوظبي» من قبل شركة مافن غلوبال آكسس وبدعم مباشر من مكتب أبوظبي للاستثمار في نوفمبر 2021، بهدف دعم النساء ورائدات الأعمال من مختلف شرائح المجتمع غير المدعومة التي تقودها الأقليات لتوسيع وتطوير أعمالهن في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من الإمارة.

وشهد إطلاق البرنامج مشاركة وفد يضم شخصيات عالمية مرموقة مكون من 22 عضواً من مستثمرين وقادة شركات ومشاهير تحولوا إلى رواد أعمال، بقيادة سفير البرنامج كيفن أوليري، نجم برنامج Shark Tank التلفزيوني على قناة CNBC الأمريكية، خاضوا تجربة ملهمة استمرت 3 أيام لاستكشاف أبوظبي كبوابة نحو المستقبل.

وقالت سارة أوموليو، الشريك الإداري لشركة «مافن غلوبال آكسس»، ومؤسِسة برنامج «آكسس أبوظبي:»لا يسعني التعبير عن حجم سعادتي الغامرة وأنا هنا اليوم في هذه الإمارة التي أحب أن أسميها وطني الثاني.

لقد تركت عبقرية تايرا بانكس ونجاحاتها المميزة في مجال التسويق أثراً كبيراً على تكوين عقليتي المهنية في الولايات المتحدة. وأنا سعيدة جداً لتقديم هذه الشخصية الملهمة في أبوظبي، التي تعمل اليوم على خلق فرص اقتصادية مهمة وفتح باب النجاح على مصراعيه أمام العديد من رائدات الأعمال.

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