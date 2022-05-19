مبادرة بيرل وشنايدر إليكتريك تعرّفان بفوائد بيئة العمل الشمولية

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية الرائدة في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، جلسة تعهد الأعمال في جامعة البحرين، بمشاركة أكثر من 450 طالباً وذلك ضمن سلسلة جلسات تعهد قطاع الأعمال التي تنظمها المبادرة بالتعاون مع عدد من الجامعات في منطقة الخليج، ويتحدث فيها عدد من كبار المديرين التنفيذيين من الشركات الرائدة إقليمياً وعالمياً.

وخلال جلسات تعهد الأعمال، تتعهد الشركات البارزة في منطقة الخليج بالالتزام بمواصلة العمل بمسؤولية وأخلاقية، واتباع مبادئ المساءلة والشفافية في ممارساتها التجارية وسلوكها.

استقطاب المواهب

وأكدت أميرة عمرو، الشريكة في استقطاب المواهب لدى شنايدر إلكتريك، على ضرورة تعزيز الوعي بين الطلاب عن أهمية التنوع والشمول في مكان العمل لتحديد أهداف النمو المستدام والمسؤول للشركات الكبيرة.

وأضافت: «كانت فرصة رائعة للتعريف بالممارسات التي تتبعها شنايدر إليكتريك لتعزيز الشمول في مكان العمل والإجراءات التي تتبناها في عملية التوظيف لضمان التنوع في كافة جوانبه، ما يمنح الجميع فرصة عادلة للتعبير عن آرائهم والتفوق في حياتهم المهنية».

وركزت الجلسة على معالجة التحيّز اللاواعي بين الجنسين، والأدوات والوسائل المختلفة التي يمكن للطلاب استخدامها لوقف هذا النوع من التحيّز وتجنبه، وتحديد ما إذا كانوا يتعرضون له أم لا، ومحاولة منع هذه التحيّزات المتأصلة من التأثير على عملية اتخاذ القرارات.

وأطلقت مبادرة بيرل برنامج تعهد الأعمال عام 2017 خلال المنتدى الإقليمي للاستدامة في العمل، الذي عقد بالشراكة مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة. يسلّط البرنامج الضوء على دور القطاع الخاص في تعزيز النمو المسؤول والمستدام بمنطقة الخليج من خلال الحوكمة الرشيدة للشركات. ومن خلال البرنامج، تدعو مبادرة بيرل قادة الأعمال إلى تجديد التزامهم بتبني المبادئ الأخلاقية في سياق تفاعلهم مع المجتمع.

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