«فاشنزا» تجمع 100 مليون دولار في جولة تمويل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «فاشنزا» Fashinza، منصة إدارة عمليات سلسلة الإمداد العالمية للعلامات التجارية، وشركات التجزئة، ضمن قطاع الأزياء، ومقرها دبي، اليوم، عن جمع 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، في جولة تمويل السلسلة «ب»، وتولى قيادة هذه الجولة التمويلية، كل من «بروسوس فينتشرز» Prosus Ventures، و«ويست بريدج» Westbridge.

إضافة إلى مشاركة مستثمرين حاليين، هم «ديسرابت إيه دي» DisruptAD، و«أكسل» Accel، و«إيليفيشن» Elevation، بجانب عدد من المستثمرين الملائكة. وشملت الجولة مزيجاً من تمويل الأسهم وتمويل الدين.

وتعتزم «فاشنزا» استخدام التمويلات الجديدة للاستثمار في تكنولوجيا سلسلة الإمداد، وتوسيع حضور الشركة على الصعيد العالمي، ويشمل هذا أيضاً، تعزيز الإيرادات من عروض شركات التكنولوجيا المالية، والتوسع في شراء المواد الخام، وبناء سلسلة إمداد مستدامة بحلول 2030، وتطوير حلول متوافقة مع الثورة الصناعية الرابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ممارسات الاستدامة

وقال أبهيشك شارما، المؤسس المشارك ورئيس العمليات في «فاشنزا»: «تتمثل مهمتنا في بناء سلسلة إمداد مستدامة، ذات طابع مستقبلي ومرنة، باستخدام التكنولوجيا المتطورة، مع الارتقاء في ذات الوقت بالمعايير الأخلاقية، وممارسات الاستدامة ضمن سلسلة الإمداد. كذلك نقوم حالياً بتوظيف البيانات الضخمة التي نولّدها، لإيجاد حلول للتحديات المالية التي تواجه عملاءنا وموردينا، من خلال منتجات التكنولوجيا المالية لدينا».

وخلال الشهور الـ 12 الماضية، نمت أعمال «فاشنزا» بأكثر من 10أضعاف، كما قلصت الشركة الإطار الزمني لتسليم المنتجات بنسبة 50 %، خلال عام واحد.

وقال «باوان جوبتا»، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لدى «فاشنزا»: «نحن متحمسون لتوسيع نطاق حضورنا العالمي، وتقديم حلول لسلسلة إمداد سريعة ومستدامة، قائمة على التقنيات المتطورة. إن هدفنا المتمثل بمساعدة شركائنا من العلامات التجارية والمصنّعين على العمل، وتحقيق النمو من خلال سلسلة إمداد مرنة، تعود بالنفع على الجميع، أصبح الآن واقعاً ملموساً، يؤثر بالفعل بشكل إيجابي في حياة عملائنا».

وتعمل تكنولوجيا «فاشنزا» على الحدّ من الهدر، عبر عمليات الإنتاج بكاملها، وتحقيق الشفافية الاجتماعية في سلسلة القيمة. وبالإضافة إلى ذلك، تهدف «فاشنزا» إلى تعزيز ممارساتها وموادّها المراعية للبيئة، لجعل التكاليف متساوية مع تكاليف المنافسين الذين لا يعتمدون ممارسات مستدامة.

استجابة للتحديات

وقال «أشوتوش شارما» مدير الاستثمارات لشركة «بروسوس فينتشرز» في الهند: «واجهت سلسلة إمداد صناعة الأزياء، بعضاً من التحديات الفريدة، خلال السنوات القليلة الماضية، التي جعلت القطاع عرضة للاضطرابات. واستجاب فريق فاشنزا لهذه التحديات بمرونة، حيث طور الفريق قدراته، لتوفير حلول مبنية على التكنولوجيا، تتعدى القنوات التقليدية. ونحن على ثقة بإمكانات الفريق وتطلعاته، لإحراز مزيد من التقدم، ويسعدنا أن نتعاون معهم في هذه المهمة».

وقال «سانديب سينغال»، العضو المنتدب لدى شركة «ويست بريدج كابيتال»: «يسرنا أن نكون جزءاً من مسيرة نمو فاشنزا. إذ إننا نؤمن بقدرة الشركة على إحداث ثورة في سلسلة إمداد صناعة الأزياء باستخدام التكنولوجيا، ونحن متحمسون للمساعدة في الارتقاء بكفاءة الشركة إلى آفاق أرحب».

وبالإضافة إلى إيجاد حلول لمشكلات سلسلة الإمداد المعقدة، فإن نموذج سوق «فاشنزا» الإلكتروني المرن والشفاف، يشتمل أيضاً على خدمات الدعم اللوجستي والتكنولوجيا المالية والمدفوعات. وتضم محفظة «فاشنزا» أكثر من 250 شركة تصنيع، تخدم حالياً ما يزيد على 200 علامة تجارية، عبر 6 بلدان، من بينها الإمارات وكندا والولايات المتحدة والهند.

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