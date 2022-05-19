تعاون «بدو» و«أومادا» لإطلاق نظام تجارة إلكترونية يعتمد «الميتافيرس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت (بدو)، الشركة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في تقنيات «الميتافيرس» و«الويب 3» في دبي، عن تعاونها الاستراتيجي مع «أومادا»، الشركة المتميزة في التسويق الرقمي وإعلانات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف هذه الشراكة إلى تضافر جهود الطرفين لتطوير ونشر نظام تسويق إلكتروني قائم على رموز «NFT» غير القابلة للاستبدال.

ويرتكز التعاون على شبكة علاقات «أومادا» التي تتضمن أكثر من 450 تاجر تجزئة في المنطقة، من خلال منصة التجارة الإلكترونية التابعة لها. فيما تعتزم الشركتان الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة والعقود الذكية من «بدو» لتأسيس منصة خاصة بولاء العملاء تقدم مزايا حصرية، مخصصة لتلائم منظومة «الويب 3».

وتتيح المنصة الجديدة لحاملي عُضْوية «UAENFT Keypass» المقرر إطلاقها نهاية شهر مايو الجاري، الحصول على مجموعة من المزايا الحصرية عن طريق ربط محافظهم الرقمية بالمواقع الإلكترونية لمجموعة مختارة من متاجر التجزئة. ويتولى تأسيس النظام فريق خبراء تطوير تقنيات «البلوك تشين» في شركة «بدو»، ليكون بوابةً للدخول إلى أيّ من مواقع التجارة الإلكترونية.

وبعد وصل المحافظ الرقمية لحاملي عُضْوية «UAENFT Keypass»، سيقوم النظام بعملية الرصد التلقائي لرموز «NFT» غير القابلة للاستبدال في المحافظ، ثم تحديد الرموز التي تخوّل حامليها الحصول على المزايا.

ويُعد إطلاق المنظومة الجديدة الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها شركة «بدو» لتسريع وتيرة تقدم «الويب 3» في المنطقة، حيث تعمل على توفير وسيلة جديدة وتفاعلية لربط المستخدمين مع العلامات التجارية وتمهد الطريق لشركات التجارة الإلكترونية من أجل تسريع اتصالهم مع عالم «الويب 3».

تطبيقات التجزئة

وقال باتريك سماحة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أومادا»: «يسرّنا التعاون مع شركة «بدو» في ضوء تزايد حالات استخدام تقنيات «الويب 3» ورموز«NFT» غير القابلة للاستبدال. ويشتمل فضاء «الويب 3» على عددٍ هائل من التطبيقات المخصصة لمتاجر التجزئة والشركات الأخرى، والتي لا يمكن تصوّر حدودٍ لمجالاتها».

وقال ميشا حنين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بدو»: «تُعد شراكتنا مع «أومادا» الخطوة الأحدث في إطار مساعينا نحو الريادة في إنشاء اقتصاد رقمي جديد يتميز بقدرته العالية على دراسة اقتصادات الرموز المشفرة، ومدعوماً بتقنية الـ«بلوك تشين» الموثوقة والمعتمدة. كما يساهم هذا الربط بين تقنية «الويب 3» المتقدمة ورموز «NFT» غير القابلة للاستبدال في شركتنا، مع منصات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي الرائدة من شركة «أومادا»، في إعادة رسم ملامح مشهد التجارة الإلكترونية الحالي».

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