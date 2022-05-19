رأس الخيمة لتنمية السياحة و«منار مول» يطلقان مغامرة منطاد الهواء الساخن

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلن «منار مول»، المركز التجاري التابع لشركة «الحمرا»، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن إطلاق مغامرة منطاد الهواء الساخن الأولى من نوعها، أول تجربة على الإطلاق في رأس الخيمة لخوض رحلة على متن منطاد الهواء الساخن.

ويتسع منطاد الهواء الساخن لشخصين بالغين في وقت واحد، ويحلق على ارتفاع 30 متراً، ليمنح عشاق المغامرات إطلالات بانورامية شاملة على الطبيعة الخلابة والمتنوعة في إمارة رأس الخيمة، بدءاً من الشواطئ المذهلة والصحاري الشاسعة وغابات القرم والجبال الشاهقة، ويبلغ سعر التذكرة لخوض هذه التجربة المميزة 75 درهماً فقط لتحليق مدته 10دقائق، ويمكن للعديد من العائلات والأصدقاء والأفراد خوض هذه الرحلة الممتعة والفريدة من نوعها.

وبفضل موقعها الاستراتيجي في «منار مول»، ستضمن تجربة «منطاد الهواء الساخن» استقطاب الزوار من شتى أرجاء الإمارات والمنطقة والعالم بأسره، وستدعم الجهود المبذولة لترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة للسياحة والمغامرة، وستعزز زخم النمو الاقتصادي للإمارة عبر زيادة أعداد زوارها، الأمر الذي يشكل بدوره ميزة جذابة ستدفع مزيداً من علامات التسوق والترفيه وأنماط الحياة التجارية الجديدة، لتأسيس حضورها في المركز التجاري الرائد.

خيارات منوعة

ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بباقة من العروض المشوقة في ممشى «منار مول»، الذي يستضيف مجموعة من الفعاليات والأنشطة المميزة، ويحتضن الممشى خيارات متنوعة من المطاعم وشاحنات الطعام، ويقدم إطلالات خلابة على غابات القرم. وعلى مساحة قدرها 100 ألف متر مربع سيكون الممشى وجهة رئيسية للترفيه والاسترخاء تَعِدُ الزوار بتجربة عائلية متكاملة في إمارة رأس الخيمة.

وأوضح لي أنتوني نورثمور، نائب الرئيس للتأجير والتجزئة في «منار مول»: قادت شراكتنا مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى إطلاق تجربة التحليق على متن منطاد الهواء الساخن إمارة رأس الخيمة، وباعتبارها التجربة الأولى من نوعها في الإمارة، ستضمن استقطاب العديد من الزوار إلى «منار مول».

حيث يمكنهم أيضاً الاستمتاع بطيف من التجارب الرائعة، التي تشمل تذوق أشهى الأطباق والتسوق والترفيه، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي للإمارة، ويرسخ مكانتها كوجهة سياحية مزدهرة في المناطق الشمالية للدولة، لافتاً إلى أن المغامرة مفتوحة للزوار من الساعة الخامسة مساء حتى السابعة مساء.

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