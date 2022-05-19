«الشارقة الإسلامي» يفوز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في قطاع البنوك الإسلامية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن فوز محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للمصرف، بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في فئة البنوك الإسلامية لعام 2022، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أفضل 100 رئيس تنفيذي في دول التعاون الخليجي، (Top CEO)، الذي أقيم في فندق بلازو فيرساتشي بدبي.

وتمنح الجائزة من «TRENDS - The International» لأفضل الرؤساء التنفيذيين وفق تقييم الربحية والنمو وحجم الشركة وحوكمة الشركات والعديد من المعايير الأخرى التي تم تطويرها من قبل القائمين على الجائزة بالتعاون مع كلية إنسياد للأعمال ومقرها فرنسا ومعهد حوكمة لحوكمة الشركات ومقره دبي.

وتعد هذه المرة الثانية التي يكرم فيها الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي ضمن قائمة جوائز مجلة «ترندس» لأفضل 100 رئيس تنفيذي في دول التعاون بعد أن حققها عام 2017 في الحفل الذي أقيم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالمملكة العربية السعودية.

خطة استراتيجية

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «فخورون بفوزنا بهذه الجائزة، التي تشكل تكريماً لفريق العمل بأكمله في المصرف، وتسلط الضوء على تميّز خدماتنا المصرفية الإسلامية المقدمة للأفراد والمؤسسات والشركات، وتعكس الجهود المبذولة في كافة قطاعات العمل بالمصرف طوال الفترات الماضية وفق أجندة وخطة حيوية واستراتيجية، ساهمنا من خلالها برفقة أشقائنا في المصارف والبنوك الوطنية بدولة الإمارات في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي بالدولة.

حيث نلتزم في مصرف الشارقة الإسلامي بتبني أفضل الممارسات للحوكمة المؤسسية وفق رؤية طموحة للمستقبل مع العمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورُوّاد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبيرة، لتعزيز مكانة الإمارات بصفتها مركزاً للقطاعات المتنامية».

وأضاف: «سنستمر بالعمل على تحسين وتطوير الخدمات من أجل التسهيل على العملاء وتعزيز النشاط التجاري والاقتصادي، وتقديم منتجات وحلول رقمية ومبتكرة وخدمات على نطاق يتماشى مع أرقى المواصفات العالمية، لتزويد عملائنا بخدمات مصرفية استثنائية وسلسة».

الإفصاح والشفافية

ويحرص مصرف الشارقة الإسلامي على تبني نهج حكيم في تطبيق معايير ومبادئ الحوكمة المؤسسية قائم على ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية والدمج بين القيادة الرشيدة القائمة على النزاهة والمساءلة والاستخدام الأمثل للأصول والموارد بالتنمية الذاتية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق استراتيجية المصرف وتطبيق أفضل الممارسات المهنية في مختلف قطاعات العمل في المصرف والشركات التابعة له، الأمر الذي أسهم في تحقيق المصرف قفزات نوعية مكنته من الحصول على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر وجوائز (Top CEO) انطلق عام 2013، وأطلق تصنيفه لأفضل 100 رئيس تنفيذي في دول مجلس التعاون، وجاء تأهل الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي إلى القائمة النهائية لأفضل 100 رئيس تنفيذي، وتكريمه بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في فئة البنوك والخدمات المالية الإسلامية المدرجة في عام 2021 بأسواق الأسهم الخليجية بناءً على صيغة التصنيف الخاصة بالجائزة التي تكرم أفضل 100 رجل أعمال بالشركات ممن كان لهم دور فاعل في نجاح مؤسساتهم، وأسهموا في مواصلة نمو اقتصادات دول التعاون، كما حققوا تفوقاً في مجال القيادة.

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