أحمد بن سعيد يطلع على إنجازات مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية

المصدر: وام

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زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، جناح مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية في معرض المطارات في مركز دبي التجاري العالمي.

واطلع سموه على إنجازات المؤسسة وأوجه التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين للارتقاء بخدماتها الفنية بالإضافة إلى خارطة طريق التطوير المستقبلي وتسريع التطلع إلى الأمام عبر الركائز الثلاث المتمثلة في الأشخاص والتكنولوجيا والتعاون الاستراتيجي.

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