سوق دبي المالي يُطلق تداول العقود الآجلة لخام نفط عُمان أول يونيو 2022

المصدر: وام

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أعلن سوق دبي المالي اليوم، اعتزامه إطلاق تداولات عقود مستقبلية جديدة على خام نفط عُمان المُجزأ في الأول من يونيو المقبل، الأمر الذي يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في هذه الفئة الهامة من الأصول.

وسيُمثل عقد "خام نفط عُمان المُجزأ" أحدث إضافة إلى سوق العقود المستقبلية في سوق دبي المالي، وهي تتيح للمستثمرين الاستفادة من تحركات أسعار النفط صعوداً وهبوطاً، علاوة على تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية لزيادة حجم محافظهم الاستثمارية وعائداتهم المحتملة.

ويصل حجم العقد المُجزأ إلى 100 برميل من النفط الخام، بما يُتيح لأكبر عدد مُمكن من المستثمرين تداوله، كما تتم تسويته نقدياً.

وسوف تحظى تداولات العقود الجديدة بدعم من قِبل 3 من صُناع السوق وهم: اكس كيوب، والرمز كابيتال وبي اتش إم كابيتال، كما تحظى بدعم مجموعة من أعضاء التداول بما في ذلك: الدولية للأوراق المالية، وبي اتش إم كابيتال، والرمز كابيتال، ومينا كورب للخدمات المالية، والدار للأسهم والسندات، وسيكو للوساطة المالية، وإي إف جي هيرميس /الإمارات/ وأرقام سيكوريتيز.

وتُعد هذه أولى إنجازات اتفاقية التعاون بين سوق دبي المالي وبورصة دبي للطاقة والتي تهدف لتطوير فرص استثمارية جديدة وتمكين المستثمرين الأفراد من الاستثمار بصورة مباشرة في أكبر فئات الأصول وأكثرها ارتباطاً بالمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السوق الدؤوبة لتنفيذ استراتيجيته للنمو وتنويع الفرص الاستثمارية والمنتجات المالية بما يواكب الاهتمام المتزايد من قِبل قاعدته المتنوعة من المستثمرين والتي تتجاوز 900 ألف مستثمر.

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