ثاني الزيودي: حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وألمانيا ارتفع 10.5% خلال 2021

المصدر: وام

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات أصبحت أهم شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين 9.5 مليار دولار أمريكي خلال 2021، بارتفاع نسبته 10.5% عن عام 2020.

وأكد الزيودي - خلال حضوره فعالية نظمها إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى الدولة وسعادة هولجر ماهنيك القنصل الألماني في دبي وأوليفر أوهمز المدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين - أن هذه الفعالية تشهد على قوة علاقات الصداقة بين الدولتين، التي تم تأسيسها عام 1972.

وأضاف أن اقتصاد البلدين مستعد لإمكانيات المستقبل .. مشيراً إلى استعداد البلدين لتبني التقنيات الجديدة والصناعات والقطاعات الجديدة.

وأكد أن كلا البلدين لديهما التزام مشترك لاستغلال كل فرصة للشراكات والمشاريع المشتركة وتبادل المعرفة لتحقيقها خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وأشار معاليه إلى تشكيل مجموعة العمل الإماراتية الألمانية المعنية بالثورة الصناعية الرابعة في 2020 والتي تعتبر منتدى للتواصل يعمل على تعزيز الروابط بين الشركات وهيئات البحث والتطوير والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية المعنية بالتكنولوجيا والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الدولتين.

من جانبه أكد السفير الألماني أن الدولتين الصديقتين تتمتعان بروابط متينة وموثوق بها طوال الخمسين عاماً الماضية.. وأعرب عن ثقته في قدرة الدولتين على التعاون سويا لمعالجة التحديات الدولية

حضر الفعالية .. ممثلون من الشركات والمؤسسات الألمانية المختلفة ومن عدة هيئات في الدولة.

جدير بالذكر أن الإمارات وألمانيا قد وقعتا شراكة في مجال الطاقة عام 2017 أسفرت عن عدد من الزيارات الرفيعة المستوى والفعاليات والمشروعات في مجالات الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة والتقنيات الجديدة.

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