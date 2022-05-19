حضور فاعل لشرطة دبي بمعرض المطارات 2022

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت شرطة دبي مشاركتها القوية وحضورها الفاعل بمعرض المطارات بمركز دبي التجاري العالمي. وتفقد اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض لمطارات 2022، بحضور العميد حمودة بالسويدا العامري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات.

واستمع اللواء بن لاحج إلى شرح حول التجهيزات الخاصة بفريق حماية كبار الشخصيات من العنصر النسائي، حيث قدمت الرقيب فاطمة علي محمد من شعبة الدراجات النارية في قسم حماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، شرحاً حول مواصفات الدراجات النارية المُستخدمة من قبل العنصر النسائي في مواكب حماية الشخصيات. وبينت أن الدراجات النارية تعتبر رياضية وسهلة التحكم في حركتها أثناء تنفيذ العمليات والمهام الميدانية، وتصل سرعتها إلى 280 كيلومتراً/‏‏‏‏ ساعة، ويبلغ وزنها 250 كيلوغراماً.

وقدمت شرحاً حول الزي الذي يستخدمه العنصر النسائي العامل في حماية الشخصيات على متن الدراجة النارية، والذي يحتوي على كافة إجراءات السلامة من واق لمناطق الظهر والكوع والركبة، وأسطوانة غاز تحتوي على غاز نيتروجين يساهم في نفخ وفتح الأكياس الهوائية في حال سقوط سائقة الدراجة.

واستمع اللواء ابن لاحج إلى شرح حول ما تستعرضه المنصة من خدمات، ومنها خدمات «مركز تقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران»، وبرنامج «XRT» لتدريب مستخدمي أجهزة كشف الأشعة السينية في المطارات، وخدمة أمن المساكن والتطبيق الذكي للشرطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز