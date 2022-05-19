«أدنوك» تطرح حصة أقلية بنسبة 10 % في «بروج» للاكتتاب

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشريكها الاستراتيجي «بورياليس»، أمس، عزمهما طرح حصة 10% من أسهم شركة «بروج بي إل سي»، المشروع المشترك للبتروكيماويات، للاكتتاب العام الأولي. ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 23 مايو، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وتم تأسيس «بروج» في 1998، كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة «بورياليس»، لتجمع نقاط القوة والخبرة المزايا لكل من الشركتين. وتعد «بروج» اليوم، إحدى أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المبتكرة والمتنوعة من البوليمرات، ذات القيمة العالية لقطاعات عدّة، تشمل الزراعة والبناء والإنشاء والطاقة والتغليف والتعبئة المتطورة والنقل والصحة.

وتشمل محفظة المنتجات، مادتي «البولي إيثيلين» و«البولي بروبيلين»، اللتين تعتبران أكثر أنواع البوليمرات استخداماً في التطبيقات الصناعية، مثل التغليف والتعبئة المستدامة، والأنابيب وقِطع تركيبها والكابلات والسيارات والأجهزة الطبية.

فرصة استثنائية للمستثمرين

وتوفر «أدنوك»، من خلال طرح حصة أقلية من أسهم «بروج» للاكتتاب العام، فرصة استثنائية للمستثمرين للمشاركة في قصة نمو شركة رائدة، من شأنها أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق النمو المستدام لإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات بشكلٍ عام.

نمو وتنويع الاقتصاد

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومجموعة شركاتها - بهذه المناسبة: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تستمر «أدنوك» في جهودها لدعم نموّ وتنويع الاقتصاد وتطوير أسواق المال في الإمارات.

حيث نعلن عزم «أدنوك» وشريكنا الاستراتيجي «بورياليس»، طرح حصة أقلية من أسهم شركة «بروج»، مشروعنا المشترك للبتروكيماويات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتأتي هذه الخطوة، بعد الإدراج الناجح لشركتي «أدنوك للحفر» و«فيرتيجلوب»، لتنضم بذلك «بروج» إلى أسواق المال المحلية، كشركة رائدة، تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتنافس بقوة في الأسواق العالمية، من خلال توفير حلول مبتكرة في مجال البوليمرات للقطاع الصناعي والبنية التحتية والمستهلكين.

وسيكون الاكتتاب على أسهم «بروج» متاحاً أمام المواطنين والمقيمين في الإمارات، بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحلية».

خطوة جديدة

وأضاف: «من خلال طرح «بروج» واستثمارنا الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، بالاستحواذ على نسبة 25 % من أسهم شركة «بورياليس»، تستعد «أدنوك» للاستفادة من الارتفاع في الطلب على قطاع البتروكيماويات، خلال العقود القادمة، والذي يقوده القطاع الصناعي والاستهلاكي.

ويعتبر هذا الطرح الرابع لإحدى الشركات التابعة لأدنوك في السوق، وذلك في خطوة جديدة، ضمن استراتيجيتنا لخلق القيمة، وتحقيق النمو الذكي، حيث تواصل «أدنوك» جهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من أصولها المتكاملة في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والتسويق والتصنيع، للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بما يعود بالنفع على دولة الإمارات وأبوظبي».

وستستفيد بروج كذلك من استثمار «أدنوك» الناجح في أسهم «بورياليس»، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي سيسهم في تعزيز الشراكة طويلة الأمد بينهما، وتسريع تنفيذ أهداف برنامج «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات والعمليات الصناعية. وتدير «بروج»، من خلال الشركات التابعة لها، أحد أكبر مجمعات البوليفين المتكاملة في منطقة الرويس. ويعمل لدى «بروج» أكثر من 3100 موظف، وتوفر «بروج» منتجاتها لعملائها في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتخطط «أدنوك» لتنفيذ برنامج للاستثمارات الرأسمالية بقيمة 122 مليار دولار (أي ما يعادل 447.7 مليار درهم)، في كل شركات المجموعة، خلال الفترة بين 2021 - 2025. وتخطط «أدنوك» لتوسعة قاعدة المستثمرين، عبر طرح حصص أقلية في شركات مختارة من مجموعة شركاتها العاملة.

حيث بدأ ذلك بالاكتتاب العام الأولي لشركة «أدنوك للتوزيع»، في عام 2017، وأعقب إدراج أسهم «أدنوك للحفر» في أكتوبر 2021، والذي يعد الطرح الأكبر في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى تاريخه، وطرح حصة للاكتتاب العام في «فيرتيجلوب». وتم نشر «نشرة الاكتتاب للطرح العام في الإمارات» و«إعلان الاكتتاب العام»، فيما من المتوقع أن يتم نشر «مذكرة الطرح الدولية»، خلال الوقت المقرر لها.

خطة نمو

تشمل المحاور الأساسية في خطة النمو الاستراتيجية لشركة «بروج»، تحقيق النمو المستمر في محفظة منتجاتها، عبر الابتكار وتوفير الحلول المستدامة، وتطوير المنتجات، والوصول إلى الأسواق الاستراتيجية والتوسع الجغرافي. كما ستركّز الشركة على توفير مجموعة منتجاتها المتنوعة، وحلولها الصناعية المبتكرة للأسواق النهائية، التي تقدم أسعاراً متميزة، والاستفادة من تقنية بورياليس Borstar، التي مكّنت شركة «بروج» من تصميم حلول خاصة، تلبي متطلبات عملائها، وتسهم بشكلٍ كبير في تسهيل الحياة اليومية.

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