ماجد السويدي: نعمل على ترسيخ مكانة الإمارات وجهة إعلامية رائدة

المصدر: دبي - وام

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أكد ماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، أن العمل يمضي قدماً لترسيخ مكانة دولة الإمارات بشكل عام، وفي قطاع الإعلام بشكل خاص، لصدارة المشهد الإعلامي العربي، كبيئةٍ حاضنة للمؤسسات الإعلامية العالمية، ووجهة جاذبة للمواهب الإعلامية الاستثنائية، فضلاً عن توصيل صورة الإمارات الحضارية إلى العالم أجمع.

وثمّـن السويدي في حوار لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركته في معرض كابسات 2022، دور الإعلام البارز كقوى ناعمة في إبراز دور الإمارات الحيوي في الملفات الإقليمية والعالمية، من الشرق إلى الغرب، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، في التأكيد على الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة في توفير الظروف الملائمة لرواد الأعمال، لافتاً إلى الزيادة الواضحة في أعداد الشركات التي سعت للاستثمار، واكتشاف مزايا الإصلاحات الحكومية الرامية إلى دعم قطاع الإعلام.

وأضاف أن دبي للإعلام تعمل على إعطاء الشركات العالمية، الفرصة لتطوير محتواها الإعلامي، تزامناً مع التطوير المستمر في البنى التحتية، والقوانين المنظمة، والتعريف بدبي ودولة الإمارات وجهة إقليمية وعالمية للأعمال والسياحة. وشدد على أن الإعلام شريك أساسي في مسيرة التنمية، من حيث دوره المحوري في دعم تنويع الموارد، وجذب الاستثمارات الاستراتيجية، والنجاح في توفير منصّة وبنية تحتية شاملة لاستضافة الشركات الإعلامية من كافة الأحجام، لتواصل مسيرة النمو والازدهار، لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للإنتاج الإعلامي في المنطقة.

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