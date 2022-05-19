«قمة الابتكار»: مستقبل المدن عنوانه الرقمنة

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس فعاليات قمة الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا 2022، التي تنظمها «شنايدر إلكتريك»، الشركة المتخصصة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة والاستدامة، وتجمع في دبي الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم وقيادات الشركات والمؤسسات المعنية بالطاقة والإدارة لاستشراف مستقبل الطاقة وإدارة الموارد.

وأجمع خبراء خلال جلسة «مستقبل المدن» بالقمة على أن مستقبل المدن رقمي بامتياز ويعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والطاقة المتجددة والتنقل الذكي.

واشارت الجلسة التي ضمت لوك ريمون، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شنايدر إلكتريك، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، والدكتور باتريك نواك، المدير التنفيذي لقطاع الاستشراف في مؤسسة دبي للمستقبل، على أن مدن المستقبل التي يُتوقع أن تضم 70% من سكان العالم الذين سيصبحون 9.8 مليارات إنسان بحلول 2050، ستكون مراكز متكاملة للابتكار والإبداع إذا توفر التخطيط الاستراتيجي السليم .

وقال لوك ريمون، الذي أدار الجلسة، إن المدن تعلمت العمل عن بعد وقادة اليوم يفكرون بشكل مختلف خصوصاً بعد الجائحة، ودبي ودولة الإمارات عموماً تعمل منذ سنوات طويلة على استشراف المستقبل بكل القطاعات، ودبي كمدينة هي مثال حي للتصميم المستقبلي المستدام للمدن.

التوأمة الرقمية

من جهته، أكد الدكتور باتريك نواك أن هناك العديد من المدن كدبي قامت على أساس التصميم المستقبلي واستشراف أفضل الحلول الذكية من مراحل مبكرة، ويمكن للعديد من المدن الجديدة حول العالم الاستفادة من هذا النموذج المتقدم.

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