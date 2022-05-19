1275 رخصة جديدة بـ«اقتصادية عجمان» في الربع الأول

المصدر: (عجمان - البيان)

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أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 1275 رخصة جديدة خلال الربع الأول وبمعدل نمو قدره 10% مقارنةً بالربع الأول 2021، وذلك حسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، إن هذه البيانات تبرز الارتفاع الملحوظ بحركة الاستثمار وهي تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة عجمان، مؤكداً أن دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان مستمرة في تنفيذ حزم المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة عجمان لدعم قطاعات الأعمال والأفراد في كل المجالات، مثمناً هذه القرارات التي تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة.

وذكر أن هذه القرارات شملت كل جوانب العمل المؤسسي والاقتصادي وتؤكد توفير إمارة عجمان بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات.

وذلك عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال والاستثمار وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، ما يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى، وأضاف أن مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيز نمو حركة الأعمال في القطاع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

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