استعراض منظومة الإمارات للعلوم والتكنولوجيا أمام مجتمع الأعمال بسنغافورة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جولة افتراضية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا في الإمارات أمام مجتمع الأعمال والعلماء في سنغافورة، واستعرضت الجولة التي أقيمت بالتعاون مع سفارة الإمارات في سنغافورة، استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، والفرص المتاحة للتعاون في مجال التصنيع المتقدم.

وتعد الجولات الافتراضية، التي أُطلقت عام 2021، إحدى مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المصممة للمساعدة على تعزيز حضور الإمارات كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة وبيئة مواتية لصناعات المستقبل.

50 مشاركاً

وشارك أكثر من 50 مشاركاً في الجولة الافتراضية، التي اختُتمت بجلسة رفيعة لتبادل الأفكار ربطت الشركات السنغافورية الناشئة بالمسؤولين والخبراء والمستثمرين الإماراتيين، بما يضم كبار المديرين التنفيذيين من مجموعة تكنولوجيا الدفاع الإماراتية «إيدج»، و«أسباير» ذراع إدارة برامج التكنولوجيا لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

تجارة

وأكد الدكتور جمال السويدي، سفير الإمارات لدى جمهورية سنغافورة، أن الإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط، ووصل التبادل التجاري بين البلدين في 2021 إلى مستوى قياسي بلغ 21 مليار دولار سنغافوري (نحو 15 مليار دولار)، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص التجارية بين البلديين في القطاعات الحيوية تشمل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي والمدن الذكية.

وأضاف: حققت سنغافورة نجاحات كبيرة في الثورة الصناعية الرابعة، وتأتى هذا النجاحات بسبب توفير بيئة اقتصادية متكاملة وتطبيق السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الداعمة للثورة الصناعية الرابعة. وأكد أن السفارة ستواصل مبادراتها وبرامجها لتقوية الروابط والعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وسنغافورة.

الارتقاء بالتعاون

وقال محمد القاسم، مدير إدارة تبني تطوير التكنولوجيا المتقدمة في الوزارة: تعد سلسلة الجولات الافتراضية عنصراً أساسياً ضمن نهج الوزارة للارتقاء بمستوى التعاون مع النظراء العالميين وتسهيل التفاعل مع الخبراء والمستثمرين حول العالم لتحقيق الفائدة للقطاع الصناعي الإماراتي، كما تسهم في إقامة علاقات ناجحة مع الشركات والمؤسسات البحثية الرائدة.

وقال: عن طريق مبادرات مثل الجولات الافتراضية، تهدف الوزارة إلى التفاعل وتبادل المعرفة والخبرات مع أصحاب المصلحة المعنيين ومختلف المنظومات في كل أنحاء العالم. تتيح لنا تلك المبادرات التأكيد على مكانة دولة الإمارات الراسخة كمنصة للتعاون ومركز إقليمي وعالمي للعلوم والتكنولوجيا.

جولات مماثلة

تم عقد جولات افتراضية مماثلة لتعزيز المنظومة التكنولوجية والعلمية في دولة الإمارات لوفود إسرائيلية وإسبانية وكورية، وتشكل الجولات الافتراضية جزءاً من مهمة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بالقدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية في الإمارات وإتاحة فرص لمزيد من التعاون والنمو.

تركيز

تم التركيز على العلاقات التجارية والاستثمارية والتكنولوجية الممتدة بين الإمارات وسنغافورة، بما يشمل الشراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية واعتماد شبكات الجيل الخامس والأمن السيبراني، وغيرها، وقد حصدت الجولات الافتراضية شعبية كبيرة.

>

› وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تربط مستثمري الإمارات مع نظرائهم بسنغافورة عبر جولة افتراضية

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز