تباين أداء الأسهم.. والسيولة تتجاوز 2.3 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، حيث واصل مؤشر سوق أبوظبي مسيرته الصاعدة ليغلق عند 9874 نقطة، بينما تعرض سوق دبي لعمليات بيع ليغلق عند 3437 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.3 مليار درهم، منها 1.9 مليار درهم بأبوظبي و375 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 450 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 133 مليون سهم في دبي ونحو 317 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 21762 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.9% ليغلق عند 3437 نقطة بضغط هبوط للقطاعات القيادية. وتراجعت أسهم قطاع العقار 1.8% مع نزول «إعمار للتطوير» 1.8% و«إعمار العقارية» 2.1% و«ديار» 1.1%، بينما صعد «الاتحاد العقارية» 1.8%. كما هبط قطاع الاستثمار 0.03% بنزول «سوق دبي المالي» 2.5% و«شعاع كابيتال» 1.75%.

بينما صعد «دبي للاستثمار» 1.2%. وتراجع قطاع النقل 2.4% بضغط هبوط «العربية للطيران» 3.3% و«الخليج للملاحة» 2.7% و«أرامكس» 0.77%. وتراجعت أسهم قطاعات الاتصالات 1.7% والخدمات 0.9% والتأمين 0.4%. ونزل قطاع المرافق العامة 1.5%، وتراجع «ديوا» 1.45%.

وخالف قطاع البنوك هبوط القطاعات الرئيسية وصعد بنسبة 0.01% بصعود «دبي الإسلامي» 0.66 %، بينما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.74%، كما صعد السلع 0.56%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 1.6% ليغلق عند 9874 نقطة. وفي قطاع العقار صعد «الدار» 0.75% و«رأس الخيمة العقارية» 1.1%.

وفي القطاع المالي والبنوك صعد «العالمية القابضة» 6.9% و«أبوظبي الإسلامي» 5% و«أبوظبي التجاري» 2%، فيما نزل «أبوظبي الأول» 0.79%. وفي قطاع الطاقة صعد سهم «أدنوك للتوزيع» 0.9 % و«دانة للغاز» 2.6%. وهبط «أدنوك للحفر» 2%. وفي قطاع الاتصالات تراجع سهم «اتصالات» 1.6%، و«ياه سات» 0.75%.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 371 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 312 مليون درهم.

إعمار

تصدّر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 109 ملايين درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 71 مليون درهم، ثم «ديوا» 39 مليوناً، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5 %.

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