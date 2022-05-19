«نايت فرانك»: دبي الأولى على «مؤشر المدن العالمية المتميزة»

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدّرت دبي مدن العالم في «مؤشر المدن العالمية المتميزة»، الصادر عن شركة «نايت فرانك» البريطانية المتخصصة في الاستشارات العقارية.

ويرصد المؤشر نسب الارتفاعات في أسعار العقارات الفاخرة في كل مدينة من مُدُن العالم التي اشتهرت بكونها مراكز عالمية للاستثمار العقاري، وذلك على مدى عام كامل، يبدأ من نهاية الربع الأول من عام 2021، وينتهي بنهاية الربع الأول من 2022.

وخلال الفترة التي يُغطيها المؤشر، كانت الصدارة من نصيب دبي على نحو مُطلق في ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة، حيث تصدرت بفارق هائل عن أقرب منافسيها. وبلغت نسبة ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة في دبي، خلال الفترة التي يُغطيها المؤشر 58.9 %.

وبفارق كبير، جاءت مدينة «ميامي» الأمريكية في المركز الثاني، حيث ارتفعت عقاراتها الفاخرة خلال الفترة المذكورة بنسبة 33.1 %، وحلّت «تورنتو» ثالثة بنسبة ارتفاع بلغت 24 %.

وتصدرت دبي عالمياً أيضاً خلال النصف الثاني من الفترة المذكورة «من نهاية الربع الثالث من عام 2021 إلى نهاية الربع الأول من 2022»، حيث ارتفعت العقارات الفاخرة في دبي خلال تلك الفترة بنسبة 23.2 %. وتبادلت تورنتو وميامي المركزين الثاني والثالث، حيث حلّت تورنتو ثانية هذه المرة بنسبة ارتفاع بلغت 16 %، فيما جاءت ميامي ثالثة بارتفاع نسبته 13.4 %.

ومن الجدير بالذكر، أن دبي تُعد المدينة الوحيدة المُنتمية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن «مؤشر المُدُن العالمية المُتميزة».

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