دبي الأفضل إقليمياً والعاشرة عالمياً لريادة الأعمال

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدّرت دبي مُدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما نالت المركز العاشر على مستوى العالم في مؤشر «أفضل مُدن العالم لروّاد الأعمال»، الصادر أمس عن شركة «كومبير ماي جيت» البريطانية المتخصصة في تزويد البيانات المتعلقة برحلات الطيران الخاصة والمقارنة فيما بينها.

وتفوقت دبي على لوس أنجليس، لندن، شيكاغو، بوسطن وواشنطن العاصمة، التي جاءت في المراكز من الــ 11 إلى الــ 15، على التوالي. كما تفوقت دبي أيضاً على هونغ كونغ، وكافة المدن الصينية والأسترالية، زيوريخ، باريس، حيث جاءت جميعها خارج قائمة الــ 15 مدينة الأولى على المؤشر.

ويرصد المؤشر أفضل مُدُن العالم في ريادة الأعمال، واعتمدت فكرته على تصنيف أكثر مُدُن العالم الصديقة لروّاد الأعمال، حيث يقصدونها بصفة متكررة عبر رحلات طيران خاصة لمباشرة أعمالهم ومشروعاتهم القائمة في هذه المُدُن.

ومنحت «كومبير ماي جيت» كل مدينة رصيداً على المؤشر. ويُعد الرصيد تجميعاً لأرصدة كل مدينة في المؤشرات الفرعية، وهي: ترتيب المدينة على «المؤشر العالمي للمراكز المالية»، معدل النمو السنوي في ناتجها الإجمالي المحلي، مستوى الفساد، معدل البطالة، كثافة الأعمال والمشروعات الجديدة، وتصنيف الدولة التي تنتمي إليها المدينة على «مؤشر الحرية الاقتصادية» الصادر عن مؤسسة «هيريتدج» الأمريكية.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب سنغافورة، فيما جاءت جنيف في المركز الثاني، وحلّت أمستردام ثالثة. وجاءت فرانكفورت، نيويورك، طوكيو، سيئول، تورنتو، وسان فرانسيسكو في المراكز من الرابع إلى التاسع، على التوالي.

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