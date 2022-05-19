مليون وحدة سكنية في دبي قبل 2030

المصدر: (دبي - البيان)

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من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية في دبي إلى مليون وحدة قبل نهاية هذا العقد في 2030، متجاوزًا تقديرات المحللين حول قدرة الإمارة على استيعاب 25,000 وحدة سكنية جديدة فقط سنويًا، وذلك وفقًا لشركة الوساطة العقارية يونيون سكوير هاوس.(USH)

يوجد حاليًا أكثر من 740 ألف وحدة سكنية منجزة وأكثر من 50,000 وحدة سكنية قيد التطوير في دبي، ومن شأن الزيادة في الطلب جراء تعافي الاقتصاد واستعادة الزخم في معدلات النمو السكاني أن يدفع التسارع في العرض للوحدات المتبقية والوصول إلى المليون وحدة قبل عام 2030.

وفقًا لخطة دبي الحضرية 2040، حققت المدينة نموًا قدره 80 ضعفًا في حجم السكان على مدار الستين عامًا الماضية. ويقدر المحللون أن دبي تحتاج إلى متوسط 550 ألف وحدة سكنية إضافية لتلبية احتياجات 5.4 ملايين نسمة متوقعة بحلول 2040.

وقال غوراف أيداساني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة يونيون سكوير: في ظل منظومة التأشيرات المحدّثة والانتعاش الاقتصادي المتسارع، أصبحت دبي حقًا موطنًا ثانيًا لعدد متزايد من الأفراد والعائلات وملاذًا آمنًا للمستثمرين على المدى الطويل. وتعود جاذبية المدينة إلى عوامل عدة، بما في ذلك الجهود الحكومية لتسهيل الإقامة وتيسير عملية إنشاء الأعمال.

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