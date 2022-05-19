مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي – وام )

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي،أمس أكثر من ملياري درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 403 مبايعات بقيمة 1.09 مليار درهم، منها 60 مبايعة أراضٍ بقيمة 201.65 مليون درهم، و343 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 890.84 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم، في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم، في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم، في منطقة وادي الصفا 3.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 778.4 مليون درهم، منها 19 رهن أراضٍ بقيمة 155.7 مليون درهم، و75 رهن فلل وشقق بقيمة 622.7 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 126.98 مليون درهم.

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