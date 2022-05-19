الإمارات تسجّل 19 ألف محطة بث راديوية لدى الاتحاد الدولي للاتصالات

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أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن الإمارات سجّلت لدى الاتحاد الدولي للاتصالات أكثر من 19 ألف محطة راديوية أرضية، مما يعد نجاحاً على المستوى الدولي، حيث يعتبر الاتحاد الجهة الأممية المختصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتكمن أهمية هذا التسجيل في كونه يمثل اعترافاً دولياً بالترددات المخصصة لدولة الإمارات، ما يساهم في حماية هذه المحطات من التداخلات الدولية الضارة والتي تؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

والمحطة الراديوية هي المحطة التي يديرها المرخص لهم لإجراء خدمة اتصالات راديوية، فيما يعني التداخل الضار تداخل الموجات الراديوية الذي يضعف أو يعيق أداء خدمات الاتصالات الراديوية أو يؤدي إلى انقطاعها بشكل متكرر.

وقال المهندس طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي: يشكل الطيف الترددي ثروة طبيعية تحرص الإمارات على الاستفادة منها بالشكل الأمثل لتأمين أفضل خدمات الاتصال والبث، وعليه عملت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بإدارة ثروة الطيف الترددي، وتسريع وتيرة نشر المحطات الراديوية بالتعاون مع مزودي الخدمة، كما عملت على الاجتماع بشكل دوري وتوقيع الاتفاقيات مع الجهات المختصة في الدول الشقيقة ودول الجوار بهدف التقليل من التداخلات الضارة والتشويش الذي قد يحدث على الخدمات الراديوية، تحقيقاً لدور الهيئة في حماية المحطات الراديوية الأرضية والفضائية التابعة للدولة من التداخلات التي قد تسببها الدول الأخرى.

وأضاف: تحرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون من خلال اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات بالأمانة العامة لمجلس التعاون والمشاركة في الاجتماعات التي تناقش المواضيع المهمة ذات الطابع الفني في مجال قطاع الاتصالات اللاسلكية والطيف الترددي بدول مجلس التعاون، من أهمها دراسة النواحي الفنية والتنظيمية لعدد من التقنيات الحديثة والمستجدة مثل الجيل الخامس».

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