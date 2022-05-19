«اقتصادية رأس الخيمة» تصادر علامات مقلدة بقيمة 2.8 مليون درهم

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن ضبط ومصادرة 70060 قطعة من المنتجات المقلدة والتي بلغت قيمتها السوقية مليونين و822 ألف درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، وذلك بعد تنفيذ حملات ميدانية على أسواق الإمارات نتيجة لتلقي 19 شكوى متعلقة بعلامات تجارية عالمية.

وأوضح سيف السويدي مدير قسم الحماية التجارية بالدائرة، أن قسم الحماية التجارية يتولى مراقبة الأسواق وتنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية ومتابعة شكاوى التجار والمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية. وأكد ضرورة التأكد من جودة المنتجات وملاحظة الفروقات الطفيفة بين المنتجات الأصلية والمقلدة، لافتاً إلى أن الحملات التي نفذها مفتشو الدائرة في مصادرة المنتجات المقلدة ببعض المنشآت التجارية، وجاء في مقدمة قائمة البضائع المصادرة العطور ومستحضرات العناية بالبشرة وقطع المجوهرات والمنتجات الغذائية ومنتجات الحليب والملابس الرجالية والنسائية.

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