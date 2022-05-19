«العربية أبوظبي» توفر خدمة «مركز المدينة لتسجيل السفر»

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أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، بدء توفير خدمة «مركز المدينة لتسجيل السفر» في أبوظبي.

وتتيح الخدمة للمسافرين إيداع حقائبهم في الموقع القريب منهم وتسلّم بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل التوجه إلى المطار. كما تتيح للمسافرين اختيار مقاعدهم والحصول على بطاقات الصعود والقسائم الخاصة بالحقائب ، مما يتيح لهم التوجه فوراً إلى مطار أبوظبي والانطلاق في رحلتهم.

وتتوفر الخدمة بمركز مبيعات العربية أبوظبي بجوار «جمبو للإلكترونيات» بشارع حمدان بأبوظبي، على مدار الأسبوع بدءاً من 9:00 صباحاً حتى 8:00 ليلاً. ويمكن للمسافرين إنجاز الإجراءات ابتداءً من 24 ساعة وحتى 8 ساعات من موعد الإقلاع، ثم يتم نقل الحقائب مباشرة إلى المطار . (أبوظبي - البيان)

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