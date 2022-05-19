شراكة بين جمعية خريجي كلية «إنسياد» و«دراجون أويل» لتعزيز التبادل المعرفي حول الطاقة والاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية خريجي كلية «إنسياد» في الإمارات، عقد شراكة استراتيجية جديدة مع شركة «دراجون أويل» الإماراتية بهدف رعاية «نادي خريجي كلية إنسياد للطاقة» من أجل تعزيز أوجه التعاون مع شبكة الخريجين لإيجاد منصة يمكن من خلالها تبادل الأفكار والرؤى والمعارف للنهوض بالقطاعات الحيوية إلى أرقى مستويات التميز ودفع معدلات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص الطرفين على تعزيز التعاون من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والإنجازات والتجارب القيادية الملهمة، عبر سلسلة من المؤتمرات والمنتديات التي سيتم تنظيمها خلال عامي 2022 و2023 بالتعاون مع أكاديميين وخبراء محليين ودوليين ومديرين تنفيذيين في قطاعات الطاقة والاستدامة.

وسترتكز الأنشطة على أربعة محاور رئيسة هي: قيادة التحول في قطاع الطاقة، رسم خارطة طريق للتحول الناجح في قطاع الطاقة، التمويل كعنصر حاسم في تحول قطاع الطاقة، إضافة إلى محور حشد المواهب في مجال تحفيز تحول قطاع الطاقة.

ويترأس «نادي خريجي كلية (إنسياد) للطاقة» لجنة من خبراء الطاقة العالميين من العديد من الشركات الرائدة، التي أعربت عن التزامها بالوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارات.

وقال علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»: فخورون بدعم جمعية خريجي كلية «إنسياد» للطاقة كشريك استراتيجي، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات لتحقيق أهداف مبادرة الحياد المناخي.

دعم الحياد المناخي

يهدف التعاون بين جمعية خريجي كلية «إنسياد» وشركة «دراجون أويل» إلى تعزيز المساهمة بشكل محوري وإيجابي في استراتيجية دولة الإمارات لدعم مبادرة الحياد المناخي (Net Zero)، والتي تستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وترسيخ النمو الاقتصادي الفعال إلى جانب التأثير الإيجابي على البيئة، والتي تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة.

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