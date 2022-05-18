"موديز" ترفع تصنيف ودائع "الإمارات دبي الوطني" وتمنحها نظرة مستقرة

المصدر: دبي- سيد صالح

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رفعت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» تصنيفها الائتماني للودائع طويلة الأجل والسندات الممتازة غير المؤمّنة لدى بنك «الإمارات دبي الوطني» من «A3» إلى «2A»، كما رفعت تصنيفها للودائع قصيرة الأجل لدى البنك من «P-2» إلى «P-1»، ورفعت أيضاً تصنيفها لتقييم المخاطر المُناظرة لدى البنك من «2A» إلى «1A»، وتصنيفها لبرنامج السندات متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية التابع للبنك، من «2Baa» إلى «Baa1». كما منحت «موديز» نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيفات الأربعة المذكورة أعلاه.

وبحسب تقرير أصدرته «موديز»، فإن رفع هذه التصنيفات جاءت مدعومة برفع المؤسسة لمستوى تقييم الائتمان الأساسي لدى البنك من «ba1» إلى «baa3».

وذكر التقرير أن «موديز» رفعت مستوى تقييم الائتمان الأساسي لدى البنك بعد أن لمست تراجعاً كبيراً في مستوى انكشافه على المخاطر، وهو التراجع الذي تتوقع المؤسسة أن يتزايد خلال الفصول المقبلة، بدعم من مرونة الأصول المالية للبنك في حقبة ما بعد جائحة «كوفيد 19».

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