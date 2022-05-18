«إس آند بي»: «&e» تحصل على 970 مليون درهم توزيعات سنوية من «فودافون»

المصدر: دبي- سيد صالح

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توقعت وكالة ستاندرد آند بورز «إس آند بي» للتصنيف الائتماني أن تحصل مؤسسة الإمارات للاتصالات «&e» على توزيعات سنوية تصل قيمتها إلى 970 مليون درهم من أرباح مجموعة «فودافون»، وذلك بعد استحواذ «&e» على حصة أقلية تبلغ نسبتها 9.8% في المجموعة، مقابل 4.4 ملايين دولار.

وأصدرت «إس آند بي» أمس تقريراً للتعليق على صفقة الاستحواذ التي أعلنت عنها «&e» في الأسبوع الماضي.

وأفادت «إس آند بي» في تقريرها بأنها استندت في توقعاتها لقيمة الحصة التي ستحصل عليها «&e» من توزيعات أرباح «فودافون» سنوياً إلى حقيقة مفادها أن نسبة حصة توزيع الأرباح السنوية لدى «فودافون» تاريخياً تراوح مكانها حول 6%، وهو ما توقع التقرير أن يستمر بعد صفقة الاستحواذ.

وأوضح التقرير أن الصفقة لن تؤثر على ملف المخاطر التجارية لدى «&e»، ذلك أن الصفقة تبقى خارج نطاق صفقات الاندماج.

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