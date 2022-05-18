35.5 مليون دولار إجمالي إيرادات أنغامي للسنة المالية 2021

المصدر: أبوظبي- البيان

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قدمت شركة أنغامي، المدرجة في بورصة ناسداك، تقرير نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وأظهرت النتائج أن إجمالي إيرادات أنغامي للسنة المالية 2021، بلغ 35.5 مليون دولار.

وارتفع عدد الاشتراكات المدفوعة في أنغامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، إلى 1.4 مليون مشترك، وجاء ذلك، نتيجة تحسن مستوى الاحتفاظ بالعملاء، واعتماد خطط اشتراك جديدة، وتبني آليات ذكية محسنة لتسديد الاشتراكات. كما ارتفعت إيرادات الاشتراكات، مع ازدياد الاشتراكات الشهرية بنسبة 47 ٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 1.2 مليون مستخدم في عام 2021.

وارتفعت أيضاً إيرادات الإعلانات للسنة المالية 2021، مع معاودة العلامات التجارية الاستثمار في الإعلانات بعد الجائحة، وقد أدى ذلك إلى نمو إيرادات الإعلانات بنسبة 70 ٪ على أساس سنوي، مدفوعةً بزيادة إنتاج المحتوى المصمم حسب الطلب، وترويج المحتوى، والإنتاجات الداخلية. ووسّعت أنغامي نطاق شراكاتها مع شركات الاتصالات في جميع أنحاء المنطقة، فارتفع عدد الشركات التي تتعاون معها أنغامي، من 35 إلى 41 بحلول نهاية ديسمبر 2021، لتوفر خدماتها الموسيقية في السوق إلى جمهور أوسع.

وبالنسبة للنتائج الأولية غير المدققة للربع الأول من 2022، وصل إجمالي الإيرادات الأولية غير المدققة للربع الأول إلى 9.3 ملايين دولار، بزيادة قدرها 23 ٪ على أساس سنوي، مقارنةً مع الربع الثاني من عام 2021. وارتفعت إيرادات الاشتراكات بنسبة 26 ٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 7.3 ملايين دولار في الربع الأول من عام 2022، مع نمو متوسط الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 10 ٪، لتصل إلى 1.87 دولار. وارتفعت شراكات أنغامي مع شركات الاتصالات إلى 45 شركة بحلول مارس 2022.

كما ارتفع إجمالي عدد المستخدمين النشطين لمنصة الشركة بنسبة 20 ٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 18.5 مليون مستخدم في الربع الأول من 2022. وجاء هذا الارتفاع، مدفوعاً بزيادة إنتاج المحتوى المحلي (وتحديداً المحتوى العربي والأصلي)، وتحسين محرك التوصيات، وإطلاق ميزات اجتماعية فريدة، وتنظيم فعاليات خاصة في العديد من الدول.

وفي الربع الأول من عام 2022، أطلقت أنغامي هوية جديدة لعلامتها التجارية، بهدف دعم المرحلة التالية من مسيرتها. وتضمّ الهوية الجديدة لعلامة الشركة، شعار وهوية بصرية جديدين، يتكونان من 4 خطوط ملونة، تمثل «صوتاً انسيابياً مسافراً»، يمكّن الشركة من إيصال رسالتها ومشاركتها مع كل العالم.

وتجسد هذه الخطوط، أصوات العديد من المبدعين، وصانعي المحتوى، ورواة القصص العرب، الذين يشاركون أصواتهم عبر منصة أنغامي، كما تعتبر بمثابة دعوة للجميع أينما كانوا في العالم، للتعرّف أكثر إلى الثقافة العربية، استخدامها في المحتوى، الاستمتاع والاحتفاء بها.

وقال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأنغامي: كان عام 2021 عاماً مميزاً للغاية بالنسبة لنا، مع تحقيقنا العديد من الإنجازات التي تكللت بإدراجنا في بورصة ناسداك، ما مهد الطريق لتحقيق أهداف النمو، والتي بدأت تؤتي ثمارها في الربع الأول 2022. وعلى صعيد الشراكات، فقد ساهمت اتفاقياتنا الحصرية مع فنانين، مثل النجم عمرو دياب، إلى جانب المحتوى الأصلي.

ومبادرتنا «ڤايب ميوزيك أرابيا»، التي أطلقناها بالتعاون مع «سوني ميوزيك»، وتعاوننا مع «أمازون أليكسا» وTOD/BeIN، وشراكتنا المتجددة مع «روتانا ميوزيك»، في تعزيز قدرتنا على تقديم تجربة لا مثيل لها لمستخدمينا، مع تزويدهم بأكبر محتوى عربي، والذي يأتي على رأس قائمتنا العالمية. وهذا يتماشى مع هدفنا الرامي لتوسيع نطاق الثقافة العربية، من خلال المحتوى والتكنولوجيا. وفيما نحقق نمواً أكبر كمنصة ترفيهية متميزة، نسعى اليوم لإطلاق مفاهيم مبتكرة، مثل «أنغامي لاب»، لتقديم أول تجربة من نوعها، وربط العالمين الإلكتروني وغير الإلكتروني، وسد الفجوة بين مجالي الترفيه التقليدي والرقمي، إلى جانب دعم مجتمعات المبدعين المحليين.

وقال ف. جاكوب شيريان، الرئيس التنفيذي الشريك لشركة أنغامي: نجحت أنغامي في مواكبة العديد من التوقعات، قبل أن يتم إدراجها في بورصة ناسداك، وهي تواصل التزامها بإطلاق المزيد من العروض المبتكرة، وتوسيع نطاقها العالمي، وتحقيق المزيد من القيمة للعملاء، عبر توفير المحتوى الأفضل من نوعه، والمزايا الجديدة والمبتكرة.

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