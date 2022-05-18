«أوبيروي الشاطئ الزورا» يسعى لجذب مزيد من الضيوف الزائرين للإمارات

المصدر: عجمان - البيان

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يسعى منتجع أوبيروي الشاطئ الزورا في عجمان إلى جذب المزيد من الضيوف الزائرين لدولة الإمارات من خلال تقديم عروض نوعية تحقق تجربة استثنائية صحية فاخرة، وذلك في إطار خطة مجموعة فنادق ومنتجعات أوبروي العالمية، والتي تأسست على أساس مبدأ أن الضيف هو كل شيء، وتتجلى هذه الفلسفة بشكل أكثر وضوحاً في العناية الشخصية الصادقة والاهتمام الذي يمنحه موظفونا لكل ضيف، في حين أنه من الممكن أن تكون فنادق ومنتجعات أوبروي الاستثنائية وأماكن الإقامة تسهم بشكل كبير في التقدير الذي نتمتع به، لكننا نقيس نجاحنا أيضاً من خلال الاهتمام الشخصي الذي يُظهرونهُ موظفونا ويشعر به ضيوفنا بعمق التجربة.

يُحيط بمنتجع أوبيروي الشاطئ الزورا، مليون متر مربع من أشجار القرم ويوفر مناظر بانورامية طبيعية للمحيط، لذا يُعد المنتجع جوهرة خفية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمكان المثالي للاسترخاء والانتعاش.

ويتميز السبا في منتجع أوبيروي الشاطئ الزورا بغرف علاج خاصة مع دوشات استحمام خاصة في الهواء الطلق وحمامات خاصة ومغلقة تقع جميعها داخل مجموعة من الممرات الممتدة في الهواء الطلق والمزينة بتصاميم أنيقة ومعاصرة وتحت الضوء الطبيعي مليئة بالمكونات الصحيحة فقط لمساعدة الضيوف على الشروع في رحلة لتغذية الجسد والعقل من خلال علاجات العافية الشخصية، والوجبات المغذية، واليوغا والتأمل.

يراعي فريق السبا والصحة المتمرس أعلى معايير السلامة والنظافة، إذ يعمل الفريق جنباً إلى جنب مع الضيوف لتخصيص العلاجات التي تتناسب مع احتياجاتهم، يقدم سبا أوبيروي قائمة شاملة من تجارب العافية والسبا الفاخرة التي تشمل مساجات أوبيروي المميزة، وعلاجات الجسم، وعلاجات الوجه، بالإضافة إلى علاجات اليد والقدم.

كما يستخدم سبا أوبيروي في منتجع ذا أوبيروي الشاطئ الزورا، المنتجات الطبيعية 100%، مصنوعة باستخدام طرق تستند إلى الحكمة الخيميائية القديمة، وتبعث على الحيوية الجسدية والعاطفية.

يمكن للضيوف تجربة طقوس علاجات «السلام والصفاء»، المصممة لإزالة التوتر وتعزيز هالة الرفاهية الجسدية والعقلية لدى المتلقي، وعلاجات «ملكة مصر»، المستوحاة من ملكة مصر القديمة كليوباترا، إذ تستخدم لفائف وأملاح البحر الميت مع أنقى أنواع البخور والمر، لتجديد شباب البشرة والجسد، تاركين كليهما متألقاً بشكل جميل.

كذلك يمكن للأزواج الاستمتاع بعلاج «حديقة الرغبة» (Garden of Desire) المنسق خصيصاً لهم، يتضمن ذلك طقوساً علاجية لكامل الجسم والوجه باستخدام منتجات مليئة بالخصائص الحسية والروائح الزكية كالورد وزهرة البرتقال والياسمين للنساء، والزيوت الأساسية المنشطة من البذور الطبيعية والأخشاب الغنية للرجال.

أما بالنسبة للأمهات الحوامل فيمكنهن الاسترخاء مع طقوس السبا العلاجية الخاصة بالأمهات «قريباً لتكون أماً» (Mother To Be)، حيث يتضمن العلاج تدليك الجسم بزيت خاص لشد الجسم وعلاج الوجه لزيادة بريق الجمال فيه.

يقدم كذلك سبا أوبيروي معززات للصحة والعافية مستوحاة من الأيورفيدا (Ayurvedic) والشفاء باستخدام صوت الوعاء. بالإضافة إلى اليوغا المجانية على الشاطئ، والموسيقى التصويرية الطبيعية للأمواج التي تضرب الشاطئ.

كما يضمن منتجع ذا أوبيروي الشاطئ الزورا، للزوار تناول وجبة عشاء شهية لتكملة تجربة رفاهية السبا. حيث يمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة مختارة من المأكولات البحرية الطازجة في مطعم أكواريو (Aquario)، وجهة تناول الطعام على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، أو تذوق مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية الشهية - بما في ذلك مجموعة واسعة من المقبلات وقطع اللحم الممتازة والأسماك والسلطات - من قائمة الطعام في مطعم فينيس (Vinesse).

يقع منتجع أوبيروي الشاطئ الزورا على بعد 25 دقيقة فقط من دبي، ويضم 89 غرفةً وجناحاً أنيقاً وواسعاً، مع حدائق خاصة وترّاسات وأحواض سباحة، ويحيط به غابات أشجار القرم الخضراء المورقة والشواطئ الرملية العاجية والبحيرات الهادئة. مما يجعلها موقعاً لا يضاهى للهروب إليه من صخب المدينة والاستمتاع ببعض تجاربه الفاخرة والشاملة للعافية والصحة الشخصية والخدمة الفاخرة.

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