شنايدر إلكتريك: منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مليئة بالفرص

المصدر: دبي- البيان

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أكد المشاركون في فعاليات اليوم الأول من قمة الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا 2022، والتي تنظمها شنايدر إلكتريك حضورياً في دبي وافتراضياً لأول مرة، على أن سبل الوصول إلى مستقبل مستدام تقوده التكنولوجيا في كل مساراته.

وتشكل قمة الابتكار في الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تقام في عامها الخامس، الفعالية الأهم لشركة شنايدر إلكتريك، حيث تُعقد في قاعة «كوكا كولا أرينا» في الفترة بين 18 – 19 مايو الحالي.

وقال رئيس شركة شنايدر إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، المهندس وليد شتا، إن الشركة تستهدف تمكين الجيل الجديد، والاستفادة من إمكانات الرقمنة وتوفير حلول وبرامج وخدمات جديدة في السوق. وقال شتا: «نحن موجودون في منطقة مليئة بالفرص، حيث ستوفر قمتا COP27 وCOP28 آفاقاً نوعية للشرق الأوسط وأفريقيا.

حيث يشكل الإنسان محور الأهداف التي تسعى شركة شنايدر إلكتريك لتحقيقها باتجاه الوصول إلى مستقبل مستدام، خاصة مع صعود مدن جديدة قائمة على الاستدامة، لذا نستثمر في الأفراد والمواهب لتزويدهم بالأدوات والتكنولوجيا التي يحتاجونها لتقديم ابتكارات جديدة في المنطقة».

بدوره أكد لوك ريمون، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية لدى الشركة، أهمية اعتماد الكهربة والرقمنة وصفة تحقق عالماً أكثر استدامة ومرونة. ووصف، ضمن كلمة رئيسية حول مستقبل الطاقة، التغير المناخي بأنه «القضية الأهم» في عصرنا.

وأضاف: «لمواجهة ذلك التحدي، يجب أن يشكّل قطاع الطاقة أحد المحاور الأساسية للحل. إذ تتمثل الطريقة الوحيدة لتخطي أزمة المناخ القائمة في رفع مستوى كفاءة الطاقة إلى حد كبير مع تبني مشهد جديد لقطاع الطاقة، يحرّر كامل إمكانات موارد الطاقة عبر تفعيل أنظمة التوزيع وسلوكيات المستهلكين، وتوصيلات الشبكة الموثوقة والمرنة، والأسواق التي ترحّب بالموارد الصغيرة المجمعة، مع مزايا المرونة المتعددة للتكنولوجيا».

وأكد لوك: «لأجل تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، يجب أن تكون أكثر من 40% من التكنولوجيا المتاحة اليوم فعالة من حيث التكاليف لتقريب المسافة التي تبعدنا عن هدف 1.5 درجة مئوية. منذ انطلاقة قمة الابتكار قبل خمس سنوات، حققت الكهربة زيادة في كفاءة الطاقة بنسبة 85% من حيث توفير الاستهلاك و30% من حيث التكلفة عالمياً».

من جهته، شدّد أحمد خشان، رئيس شركة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج، على أهمية الرقمنة وإدارة الطاقة بمنهج أكثر ذكاءً ضمن البيئة العالمية الحالية التي يرتفع فيها التضخم.

وأوضح: «تعد الرقمنة الحل الأفضل للتضخم، إذ يمكنها تقليل التكاليف إلى حد كبير عبر مراكز البيانات والمباني والمصانع والشبكات والبنية التحتية. وتخلق الحلول الرقمية إمكانات هائلة من حيث الكفاءة والمرونة. وتشكل الاستدامة الوجه الآخر لكفاءة الطاقة، وهي نفسها إحدى جوانب الرقمنة، حيث يؤدي الاستهلاك الأقل للطاقة إلى انبعاثات كربون أقل واستدامة أكبر وفعالية أفضل من حيث التكلفة».

تعزيز حقوق المرأة

وبصفتها واحدة من أولى المؤسسات التي وقّعت على التعهد بتسريع تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص الإماراتي، حرصت شنايدر إلكتريك على ضمان التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. وقد أوضحت عائشة فالياني-روبرتسون، كبيرة الاختصاصيين في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ونتاليجا كيسينا، نائبة رئيس الموارد البشرية في دول الخليج لدى شنايدر إلكتريك، أن 23 شركة وقعت التعهد مقارنة بـ 18 شركة في بداية هذا العام.

وقالت: يمثل تعهدنا أمراً ملموساً وقابلاً للتنفيذ ويمكنه أن يتيح حواراً مفتوحاً بين القطاعين العام والخاص لمشاركة المعلومات التي لم تتوفر من قبل. ونهدف لأن تشغل المرأة 30% من الوظائف الإدارية الوسطى والعليا بحلول العام 2025 في الإمارات. ويتماشى التزامنا بالتوازن بين الجنسين مع برنامج الاستدامة لدى شنايدر إلكتريك لعام 2025، ونحن ندعو المزيد من الشركات للانضمام إلينا.

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