«الفجيرة للتأمين» تطلق خدمة الهاتف على مدار الساعة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أعلن أنطوان المعلولي الرئيس التنفيذي للفجيرة الوطنية للتأمين، إطلاق الشركة خدمة الاتصال الهاتفي على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، لتلبية احتياجات العملاء، حيث يقوم فريق متخصص يتحدثون أكثر من لغة من قسم الاتصال بالرد على العملاء للاستجابة لطلباتهم ومنها الحصول على وثائق التأمين وأي خدمات أخرى تقدم لهم بكل يسر وسهولة، وذلك في سبيل راحة وإسعاد المتعاملين.

وأضاف: إطلاق خدمة الكول سنتر على مدار 24 ساعة، يأتي استجابة لطلبات المتعاملين مع الشركة، وحاجتهم إلى إصدار وثائق التأمين بشكل سريع وخصوصاً التأمين على السيارات، إضافة إلى توفير المنتجات التأمينية كافة خلال أيام الأسبوع والعطل الرسمية، ما يتيح تقديم الخدمات للجمهور في كل الأوقات وعلى مدار الساعة، وتعزز من التوسع في قنوات تقديم خدمات الشركة، لتحقيق خدمة مثلى للمتعاملين.

وأكد المعلولي حرص الشركة على أن يكون قسم خدمة «الاتصال المباشر» مدعوماً بمجموعة من مسؤولي خدمة العملاء لتوفير أية مساعدة يحتاجها العميل، والإجابة عن أية استفسار عن المنتجات المتوفرة، وذلك بما يعزز من جودة خدمات الشركة، مشيراً إلى أن الشركة تدعم عملية التوطين وتعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الرشيدة لتشجيع الإماراتيين على العمل في القطاع التأميني، ويشكل الموظفون المواطنون الذين يعملون ضمن فريق الاتصال المباشر نسبة 30 %، ويقومون بدور مهم في دعم بيئة العمل داخل الشركة.

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