«وول ستريت جورنال»: «غوغل» تنقل غالبية موظفيها في روسيا إلى دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

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أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلاً عن مصادر مُطلعة بأن شركة «غوغل» التي تُدير محرك البحث الأشهر الذي يحمل نفس اسمها قد نقلت غالبية موظفي مكتبها في روسيا، وأن الجزء الأكبر منهم قد توجه إلى دبي، حيث تمتلك الشركة مكتباً كبيراً يقع في «مدينة دبي للإنترنت».

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، أمس، فإن هذه الخطوة من جانب «غوغل» تأتي في سياق اعتزامها إنهاء تواجدها التجاري في روسيا خلال المستقبل القريب.

وأضاف التقرير، أن فرع «غوغل» في روسيا يخطط لإشهار إفلاسه، ومن ثم إنهاء كافة عملياته التجارية بصورة فعلية.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية الكبرى في مختلف القطاعات قد انسحبت من روسيا وأعلنت تصفية عملياتها التجارية هناك خلال الشهرين الماضيين، وذلك في سياق العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في الــ 24 من فبراير الماضي.

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