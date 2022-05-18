إطلاق الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للابتكار

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أطلقت مجموعة الإمارات للابتكار المجموعة الفرعية التابعة لمجموعة دبي للجودة الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للابتكار، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وأعلنت المجموعة الفرعية برئاسة الدكتور عارف فاضل تحديث وإعادة صياغة نموذج الجائزة بفئات ومعايير جديدة لقبول المشاركات من المؤسسات الحكومية الربحية وشركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في دولة الإمارات ودول الخليج.

وأعلنت أن آخر موعد لقبول طلبات المشاركة تاريخ 10 يونيو 2022، وسوف يتم التعريف عن إطار الجائزة الجديد، وفئات، ومعايير الجائزة مع تقديم شرح وافٍ لإرشادات التقديم وكيفية تعبئة استمارة المشاركة من خلال تنظيم جلسة توعية مجانية للمؤسسات المشاركة، وعلى المتقدمين زيارة موقع الجائزة لمعرفة التفاصيل www.dqg.org.

وتم إطلاق الجائزة في 2016 كإحدى مبادرات مجموعة دبي للجودة، لدعم وتعزيز استراتيجية الابتكار والجودة والتميز في دولة الإمارات والمنطقة، وقد لعبت الجائزة دورًا هاماً في إعادة هيكلة استراتيجية الابتكار للمؤسسات المشاركة في الدورات السابقة، والذي نتج عنة عودة العديد من المؤسسات للتقدم في الجائزة مرة أخرى، لقياس نمو ابتكاراتها خلال الدورة السابقة.

وتعد الجائزة منصة لتكريم المؤسسات والشركات المبتكرة البارزة وفقاً لفئات البلاتينية، والذهبية، والفضية والبرونزية، وحسب إجمالي الدرجات التي تحصدها كل مؤسسة.

كما تهدف الجائزة الى تقييم المؤسسات المشاركة من حيث مستوى النضج الابتكاري الشامل التي وصلت اليه، كما سيتم تقييم جميع المشاركات من قبل نخبة متميزة من المقيمين المؤهلين على أعلى مستوى، تحت إدارة لجنة تحكيم الجائزة، ووفقًا لمعيارين رئيسيين هما:

معيار تمكين الابتكار ومعيار نتائج الابتكار، كما سيتم تزويد المشاركين ومنحهم العديد من المميزات منها التقدير المهني، وتقرير الخلفية المرجعية من قبل الخبراء المقيمين، والقدرة على التكيف والتوافق مع إطار الابتكار المنظم، وزيادة القدرة التنافسية وسرعة التغيير، باستخدام نموذج الإبتكار، وتحسين الربحية واكتساب شراكات جديدة.

وقال الدكتور هزاع النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة: تواصل مجموعة دبي للجودة مبادرتها الاستراتيجية من خلال إطلاق الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للابتكار، لرفع مستوى الممارسات المبتكرة للمؤسسات على أسس علمية وفق معايير عالمية مصممة خصيصاً.

وسيمنح الفائزون امتيازات استثنائية. لتشجيع الكيانات الحكومية المحلية الربحية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في الإمارات ودول الخليج على المشاركة في الجائزة، وعلى المشاركين اغتنام الفرصة لاكتشاف نقاط القوة والتحديات الرئيسية في مؤسساتهم والتي من شأنها أن تكون فعالة في تأسيس مسار الابتكار الخاص بكل مؤسسة".

وقال الدكتور عارف فاضل، رئيس المجموعة الفرعية مجموعة الإمارات للإبتكار: يسعدنا إطلاق الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للابتكار في ثوبها الجديد، حيث تم إعادة صياغة إطار ونموذج الجائزة، ووضع فئات ومعايير جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية الأعمال وتعزيز صورة المنطقة لتكون مركزاً للابتكار على نطاق أوسع، من خلال قبول مشاركات من قبل دول الخليج.

وذلك بهدف الترويج دوليًا لثقافة الابتكار على مستوى المنطقة، وبناء شبكة قوية من المهنيين لتحقيق آفاق جديدة، وسيتم تقييم الممارسات المتقدمة من قبل ذوي الخبرة والكفاءات، ومنح المشاركين فرص تعلم استراتيجية الابتكار وتحفيز عقليتهم بشكل جذري لتجاوز الفكر التقليدي. كما سيتم تكريم المؤسسات الأفضل أداءً في حفل توزيع الجوائز والذي سيقام في يونيو.

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