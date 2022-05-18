«الاتحاد لائتمان الصادرات» الأفضل بجوائز «جلوبال تريد ريفيو»

المصدر: دبي - البيان

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حازت الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية جائزة أفضل وكالة ائتمان صادرات في حفل توزيع جوائز «جلوبال تريد ريفيو» Global Trade Review (GTR) لعام 2022 .

وذلك تقديراً لجهودها ودعمها المستمر لتنمية الصادرات غير النفطية بدولة الإمارات، وتعزيز التجارة والاستثمارات وتمويل المشاريع في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية، من خلال تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الأسواق المحلية والدولية وحماية الوظائف.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «سهلت الاتحاد لائتمان الصادرات على الشركات الحصول على تمويل إضافي.

وذلك بما يضمن مستحقاتهم التجارية، وبالتالي حماية أعمالهم من الأحداث غير المتوقعة التي قد تؤثر سلباً على استقرار أعمالهم. كما واصلت الشركة حماية السيولة النقدية للشركات وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل التجاري، وتسريع التعافي الاقتصادي خلال فترة ما بعد الجائحة».

وأقيم حفل توزيع الجوائز في لندن بحضور كبرى وكالات ائتمان الصادرات الدولية، والبنوك والمؤسسات المالية للاحتفال بإنجازات مقدمي خدمات التمويل التجاري الرائدين في العالم، وتسليط الضوء على تميزهم في مجال التجارة والسلع والتوريد وأسواق تمويل الصادرات.

حيث تم ترشيح شركة الاتحاد لائتمان الصادرات للفوز بهذه الجائزة المرموقة من بين مئات الطلبات المقدمة في جميع أنحاء العالم في مختلف الفئات والتي تم استلامها سابقاً من قبل وكالة تمويل الصادرات البريطانية التي يزيد عمرها على 100 عام.

تسلم الجائزة نيابة عن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للشركة، وبرفقته المهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لتنمية الصناعة والصادرات، رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس إدارة الشركة.

وأثنت لجنة الجائزة على الاتحاد لائتمان الصادرات لمساهمتها الكبيرة في تسريع سياسات التنويع الاقتصادي في الإمارات والتجارة غير النفطية من خلال مجموعة من حلول حماية الائتمان التجاري وتمويل المشاريع بالإضافة إلى تقديم معلومات السوق الشاملة القائمة على الأبحاث، وتعزيز مبادرة «اصنع في الإمارات» عالمياً، ودعم الشركات المصنعة في دولة الإمارات في إيجاد أسواق دولية جديدة وحماية وظائف الشركات الصغيرة والمتوسطة وحماية تدفقاتها النقدية من مخاطر تخلف المشتري عن السداد.

وقامت الاتحاد لائتمان الصادرات بحماية وتسهيل الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 92 دولة في 2021، مقارنة بـ 75 في 2020. كما غطت هذه الصادرات 18 مقارنة بـ 15 في 2020، بما في ذلك الحديد والكيماويات ومواد البناء وتصنيع الكابلات والأغذية والمشروبات والسيارات والطاقة والتعبئة والعديد من القطاعات الأخرى.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات:

«أصدرت الاتحاد لائتمان الصادرات 6620 ضماناً ائتمانياً متجدداً عام 2021، بزيادة بنسبة 229% عن الضمانات البالغ عددها 2013 في العام السابق، وكان 50٪ منها للمشترين الدوليين.

كما ارتفعت قيمة التغطية التأمينية التي قدمتها الشركة 266% إلى 5.6 مليارات درهم من 1.53 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وهو ما يعادل 11.4 مليار درهم كتجارة غير نفطية مؤمنة في جميع إمارات الدولة. وبلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية نحو 354 مليار درهم، مسجلة رقماً قياسياً جديداً ومتجاوزة 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، بنسبة نمو 33.3% مقارنة بعام 2020».

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات. ت

عتبر الاتحاد لائتمان الصادرات جزءاً لا يتجزأ من تحقيق الأهداف المعتمدة في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتطوير الصادرات غير النفطية من خلال الوصول إلى 25 سوقاً عالمياً جديداً وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تحالفات استراتيجية مع وكالات ائتمان الصادرات الأخرى وقاعدة بياناتنا الواسعة التي تضم أكثر من 320 مليون شركة حول العالم، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة كمركز تجاري رائد.

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