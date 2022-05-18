«شوبا هارتلاند» يستقطب 6000 عائلة بحلول 2025

المصدر: دبي- البيان

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توقّعت شركة شوبا العقارية تسجيل زيادة كبيرة في عدد قاطني مجمع «شوبا هارتلاند»، ليصل إلى أكثر من 6000 عائلة في المجمع بحلول 2025. ويشهد مجمع «شوبا هارتلاند» السكني ارتفاعاً كبيراً بعدد سكانه خلال العام الحالي، في ظل تنامي الطلب على المنازل الفاخرة مع تزايد إقبال المستثمرين الأجانب على دبي كوجهةٍ للسكن. وتقطن حالياً أكثر من 2000 عائلة في مجمع «شوبا هارتلاند» السكني.

وقال بي إن سي مينون، رئيس ومؤسس مجموعة شركات «شوبا»: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها كنموذجٍ رائد في الحداثة والتنمية، ونفخر بمساهمة «شوبا العقارية» في نمو الإمارة وتطوّرها».

ويتضمن مجمع «شوبا هارتلاند» السكني مجموعة متنوعة من المرافق ووسائل الراحة التي تلبي احتياجات العائلات والأفراد، بما فيها المسابح وملاعب التنس ومراكز اليوغا والصالات الرياضية وساحات لعب الأطفال والمنتزهات. كما يشمل المجمع السكني مدرستين دوليتين تعملان بنجاح منذ أكثر من أربعة أعوام، وهما مدرسة «نورث لندن كوليجيت» ومدرسة «هارتلاند إنترناشيونال».

ويمتاز المجمع السكني بموقعه الاستراتيجي في مدينة محمد بن راشد، وبكونه ذاتي الاستدامة وصديقاً للبيئة من خلال خفض بصمته الكربونية، حيث خُصصت أكثر من 30% من مساحته، والتي تزيد على 22 هكتاراً للمساحات الخضراء، والتي تشمل أكثر من 300 فصيلة من النباتات والأشجار.

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