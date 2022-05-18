الخليج للاستثمار الإسلامي تدعم اندماج «زد سبيس» مع «أي ديتيك» الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «زد سبيس» «.zSpace Inc»، المدعومة من شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، وهي شركة متخصصة في سوق التعليم العالمي، في مجال تقنية الواقع المعزز، والواقع الافتراضي، عن اندماجها مع شركة «EdtechX» القابضة، وهي شركة مطروحة للتداول العام كواحدة من شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، بقيمة تقديرية أولية تبلغ 195 مليون دولار أمريكي.

وبعد إتمام صفقة الاندماج المقررة في الربع الرابع من عام 2022، من المتوقع أن تحصل الشركة المدمجة على الاسم «زد سبيس» Technologies, Inc، وأن تُدرج في سوق الأوراق المالية «ناسداك». شركة الخليج للاستثمار الإسلامي والصناديق التي تديرها، هي حامل السندات الرئيسي لشركة «زد سبيس»، وسيحول المساهمون الحاليون في شركة «زد سبيس» 100% من أسهمهم الحالية إلى الشركة المدمجة.

تقدم «زد سبيس»، الواقع مقرها في سان خوسيه، بكاليفورنيا، أجهزة ووحدات برامج تعليمية متكاملة ومتنوعة لتعليم العلوم (من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر)، وتعليم التكنولوجيا، والهندسة، وتصميم الألعاب، وتطبيقات الرياضيات، بالإضافة إلى تطبيقات التعليم المهني والتقني التي تستهدف تعزيز القوى العاملة.

وتُعد شركة «زد سبيس» شركة رائدة في عالم التعليم التفاعلي Eduverse الحديث، ولديها حضور قوي في الوقت الحالي في 96% من أفضل 100 منطقة تعليمية في الولايات المتحدة، وقاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2,400 عميل في المدارس الأمريكية، أو أكثر من مليون طالب سنويًا، ولديها تطلعات تستهدف الاستحواذ المحتمل لتعزيز التوسع والنمو الدولي في أسواق آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.

وتتوقع شركة «zSpace» زيادة نمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 47%، مع نمو الإيرادات السنوية المتكررة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 62%، وذلك خلال الفترة بين عامي 2021 و2024. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن تتوسع هوامش الأرباح بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 44% خلال هذه الفترة، كما تعتقد الشركة أنها ربما تحقق أرباحًا تشغيلية بحلول نهاية عام 2023.

وتعقيبًا على هذه الصفقة المهمة، قال بانكاج غوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي ورئيس مجلس الإدارة في «zSpace»: «باعتبارنا حامل سندات رئيسياً في شركة «zSpace»، نحن ملتزمون بمواصلة تقديم الدعم لشركة «zSpace» خلال انطلاقتها الأولى في سوق الأوراق المالية «ناسداك»، وخلال المرحلة التالية من نموها.

من الواضح للجميع أن تقنيات التعليم تزداد ازدهارًا على مستوى العالم، ولا سيما بعد أن أدت جائحة كوفيد19 إلى تسريع ظهور طرق جديدة للتعليم والتعلُّم».

ومن جانبه، علَّق المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، محمد الحسن، قائلًا: «تُمثل هذه الصفقة التزام شركة الخليج للاستثمار الإسلامي بالاستثمار في القطاعات الحيوية.

ونعتقد أن للمستثمرين، في مختلف أنحاء المنطقة والعالم، دورًا مهمًا في دعم الابتكار في المجالات الحيوية، مثل مجال التعليم.

وسعيًا منا وراء إنجاز مهمتنا المتمثلة في أن نُصبح شريكًا مؤثرًا للنمو، فإننا نتطلع على الدوام لدعم هذه الشركات ذات النمو المتسارع. ولا نزال عازمين على توفير فرص مُجدية لأصحاب المصلحة».

بلغ حجم سوق الواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والواقع المختلط العالمي 28 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 250 مليار دولار بحلول عام 2028.

ومن المتوقع أيضًا أن ينمو معدل الإنفاق على الواقع المعزز، والواقع الافتراضي من 1.8 مليار دولار في عام 2018، إلى 12.6 مليار دولار في عام 2025.

وفي منطقة الخليج، أعدت العديد من الحكومات استراتيجيات طموحة لوضع مجالاتها الاقتصادية على خريطة العالم المعاصر، مما يسمح للتطبيقات التكنولوجية المتقدمة بالازدهار.

وقد اختير التعليم كأولوية قصوى ضمن هذه الاستراتيجيات الوطنية، ولا سيما بغرض تنمية مهارات السكان المحليين.

ومن جانبه، علَّق المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، محمد الحسن، قائلًا: «تُمثل هذه الصفقة التزام شركة الخليج للاستثمار الإسلامي بالاستثمار في القطاعات الحيوية».

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