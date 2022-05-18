«ميدتشينز» الإماراتية تنضم إلى برنامج مسار التكنولوجيا المالية السريع من «فيزا»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ميدتشينز» MidChains، منصة تداول الأصول الافتراضية في أبوظبي، والتي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، والمرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، عن انضمامها أخيراً إلى برنامج المسار السريع للتكنولوجيا المالية التابع لشركة «فيزا».

وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع عملية الاندماج مع «فيزا»، الأمر الذي سيؤدي إلى تبسيط التبادل، للاستفادة من مدى الوصول والقدرات وخصائص الأمان التي توفرها «شبكة فيزا» VisaNet بسهولة أكبر، باعتبارها شبكة الدفع العالمية للشركة.

ومن خلال خاصية «المسار السريع»، أصبح بمقدور «ميدتشينز» الآن تزويد المشاركين فيها بطريقة آمنة وفعالة لتداول أصولهم الافتراضية وتخزينها وسحبها. وتستعد «ميدتشينز» من خلال «المسار السريع»، لاعتماد آلية الدفع المرتبط بمنصتها مع «فيزا»، لتتيح لمستخدميها تحويل الأصول الافتراضية وإنفاقها لدى شركاء «فيزا» الذين يزيد عددهم على 80 مليون متجر حول العالم.

وتعد «ميدتشينز» منصة تداول الأصول الافتراضية والتي تعد واحدة من بين أفضل منصات التداول المنظمة بالكامل، كما تحظى بالدعم من صناديق الثروات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركز في عملها على تقديم أدوات التداول المتعددة وفق أحدث التقنيات، لتسهيل الآليات الاستثمارية والعمل بطريقة أكثر كفاءة. وتضمن الشركة أسعاراً تنافسية لمجموعة واسعة من أصول العملات المشفرة.

وعلى عكس العديد من منصات التداول الأخرى، لا توجد أي فروق أسعار مخفية. وبفضل البرمجيات وأجهزة التداول عالية الأداء التي توظفها، يمكنها تنفيذ التداولات في غضون أجزاء معدودة من الثانية الواحدة، وتوفر في الوقت ذاته برنامج خصم لعملائها الذي يعد واحداً من أكثر البرامج جاذبية في السوق في الوقت الراهن.

ومن خلال انضمامها إلى برنامج المسار السريع للتكنولوجيا المالية من فيزا، أصبحت «ميدتشينز» قادرة الآن على الوصول إلى الشبكة المتنامية من شركاء وخبراء فيزا، والذين يمكنهم تقديم التوجيه للعملاء لمساعدتهم على الانطلاق في العمل بأكثر الطرق فعالية. ويمكن معرفة المزيد حول هذا البرنامج عبر الموقع الإلكتروني: https://Partner.Visa.com.

وقال باسل العسكري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ميدتشينز»: «إننا نعرب عن شغفنا واعتزازنا لانتمائنا إلى برنامج المسار السريع في «فيزا». وتعد شراكتنا مع هذه الشركة العالمية على قدر عالٍ من الأهمية، لأنها توفر خدمات العملات الرقمية المشفرة إلى شبكة أكبر من المستهلكين.

وبفضل اتباعنا أفضل الممارسات، تعد حماية المستهلك والامتثال التنظيمي إلى جانب قيادة الابتكار، من القيم والميزات الأساسية التي نشترك فيها مع «فيزا». وتعتبر «ميدتشينز» شركة مرخصة ومنظمة بالكامل.

كما تحظى بالدعم من الصناديق السيادية والمؤسسية. وتمثل الشراكة مكوناً جوهرياً من هويتنا، لا سيما وأنه من شأنها أن تساعدنا في تسريع وتيرة نمونا، ومواصلة السعي لتحقيق هدفنا المتمثل في توسيع استخدام الخدمات المالية المشفرة ضمن الأصول البديلة لتخزين القيمة وتنمية الثروات».

وقال أليكس ماكريا، نائب الرئيس، ورئيس الشراكات الاستراتيجية والمشاريع لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في «فيزا»: «من خلال الانضمام إلى برنامج المسار السريع للخدمات المالية من «فيزا»، ستكون الشركات المتخصصة في مجال الخدمات المالية المشفرة مثل «ميدتشينز» قادرة على الوصول وعلى نحو غير مسبوق إلى الخبراء والتكنولوجيا والموارد في «فيزا».

ونعتقد أن برامج البطاقات المرتبطة بالعملات المشفرة ستعود بالنفع أيضاً على أولئك الذين يتطلعون إلى إجراء عمليات شراء يومية باستخدام التشفير. ونتطلع إلى العمل مع هذه الشركة من خلال ربط منصة التشفير الخاصة بها بشبكة «فيزا»، حتى تتمكن من إجراء معاملات آمنة وسلسة بشكل آني عبر شبكة «فيزا» العالمية التي تضم 80 مليون موقع تجاري».

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