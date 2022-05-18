«كانون» تشارك بأحدث تقنياتها المبتكرة بمعرض الخليج للطباعة في دبي 24 مايو

المصدر: دبي - البيان

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كشفت كانون الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في مجال تقنيات وخدمات التصوير، عن تفاصيل مشاركتها في معرض الخليج للطباعة والتغليف 2022، الذي يقام بين 24-26 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض مجموعة استثنائية من الحلول المبتكرة والتقنيات فائقة التطور، إلى جانب أحدث التوجهات في مجال الطباعة في العالم. وتسلط كانون الضوء من خلال مشاركتها في المعرض على أحدث تقنيات الطباعة الرقمية التي تقدمها.

والتي تزايدت أهميتها بشكل كبير في مرحلة ما بعد الأزمة الصحية العالمية. كما تستعرض الشركة أحدث ما تقدمه من حلول ومنتجات في مجال الطابعات النافثة للحبر، وتقنية الطباعة ذات التنسيق العريض، والحلول المتكاملة في جميع مراحل الإنتاج من تقنيات ما قبل الطباعة ووصولاً إلى تقنيات ما بعد الطباعة، والتي تشمل مختلف القطاعات بما في ذلك قطاعات التعبئة والتغليف وتجارة التجزئة.

وتأتي مشاركة كانون في معرض الخليج للطباعة والتغليف 2022 تعزيزاً لمكانتها العالمية بوصفها إحدى أهم الشركات في مجال التقنيات فائقة التطور، إلى جانب الدور العالمي الاستثنائي الذي تلعبه كمزود شامل للأجهزة والبرمجيات والخدمات التي تغطي جميع احتياجات قطاع الطباعة، بدءاً من أنظمة الطباعة باستخدام مسحوق الحبر.

بما في ذلك طابعات imagePRESS الملونة، وصولاً إلى سلسلة طابعات varioPRINT باللونين الأسود والأبيض؛ ومجموعتها من تقنيات الطباعة ذات التنسيق العريض بما فيها طابعات Arizona 135 المسطحة، وطابعات Colorado 1650، ومجموعة طابعات imagePROGRAF، إلى جانب عرض طابعتي imagePROGRAF TZ-30000 وimagePROGRAF GP-4000.

وتقدم كانون خلال مشاركتها في المعرض 5 مناطق مخصصة للعروض التوضيحية الحية التي تبين التطبيقات الواقعية للطابعات النافثة للحبر وتقنيات الطباعة بالتنسيق العريض والطباعة الإنتاجية، إلى جانب تنظيم ندوات إلكترونية مخصصة وجولات افتراضية في منصات العرض للمشاركين الذين يتعذّر عليهم الحضور بشكل شخصي.

وقال شادي بخور، رئيس وحدة التجارة بين المنشآت في كانون الشرق الأوسط: «ساهمت أزمة «كوفيد 19» في تغيير آلية عمل الشركات، وتسريع وتيرة تطور بعض التوجهات المحددة بما في ذلك تقنيات الطباعة الرقمية. وانطلاقاً من ذلك.

فإننا نسعى لمساعدة عملائنا على فهم أحدث التقنيات التي يمكنها مساعدتهم على العمل في عالم ما بعد الأزمة الصحية، مع تزويدهم بالمشورة والتوجيه حول السبل التي تتيح لهم الاستفادة من أحدث المنتجات والحلول المبتكرة. وتشكل مواكبة احتياجات عملائنا محور التركيز الرئيسي لعملنا، ويشمل ذلك تزويدهم بالمشورة الاختصاصية التي تتيح لهم إعادة تصور وتطوير قدرات أعمالهم. ونحن بانتظار زوار المعرض لتقديم رؤية معمقة عن محفظة منتجاتنا، وإرساء معايير جديدة في مجال الطباعة الإنتاجية من خلال إطلاق طابعة imagePRESS V1000 الجديدة كلياً».

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