تعاون بين «اقتصادية أبوظبي» و«إس إيه بي» لتعزيز التحول الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة التقنية العالمية «إس إيه بي»، أحد أبرز مقدمي برمجيات الأعمال التجارية، تمهيداً لاستكشاف فرص التعاون بهدف تعزيز الابتكار والتحول الرقمي وتطوير نماذج أعمال متفوّقة، فضلًا عن رعاية المواهب الإماراتية وتعزيز الكفاءات الرقمية المحلية، خاصةً عبر دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعتزم دائرة التنمية الاقتصادية الاستفادة من حلول «إس إيه بي» السحابية الموجّهة لدولة الإمارات مع تمكين «إس إيه بي» من تسريع التوسّع في المنطقة بوصفها مقدّمًا معتمدًا للخدمات السحابية.

ويسعى الطرفان أيضًا إلى التعاون من أجل تطوير المواهب الناشئة عبر تدريب مواطني دولة الإمارات عبر تنظيم برامج داخلية وعالمية وافتراضية على التقنيات والأعمال والمهارات السلوكية.

كذلك، يهدف الطرفان إلى دعم الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال الحرة المستقلة بمنصة جديدة من تصميم «إس إيه بي» من شأنها سدّ الفجوة بين العرض والطلب على فرص العمل بدوام كامل والعمل الحرّ المستقل.

وأعلنت الدائرة و«إس إيه بي» عزمهما دراسة وإطلاق مبادرات في أبوظبي تلائم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تهدف SAP إلى إنشاء وثيقة وجهة نظر لاقتراح مبادرات استراتيجية تخدم مصلحة الجانبين.

وسوف تركز الوثيقة على الركائز الاستراتيجية الرئيسة لأبوظبي بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد والدفاع والأمن والكفاءة الحكومية. كذلك، تعتزم الشركة تدريب الأفراد في القطاعات الصناعية على المهارات الرقمية التي تساعدهم على النجاح في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة.

وشهد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسيرجيو ماكوتا النائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط لدى «إس إيه بي»، إبرام مذكرة التفاهم التي وقعها راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وزكريا حلتوت، المدير العام لـ«إس إيه بي» في الإمارات.

دعم

من المقرّر تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، حسب مذكرة التفاهم، من خلال مبادرتَي SAP.io و«غرو باي إس إيه بي»، كذلك يعتزم الطرفان دراسة إنشاء مركز إقليمي للابتكار في أبوظبي لتقديم الدعم لمختلف المؤسسات من القطاعين العام والخاص وقطاع الخدمات.

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